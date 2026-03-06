ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νταμάτο ικανοποίησε τον Ολυμπιακό κατά το ήμισυ

Ο Νταμάτο ικανοποίησε τον Ολυμπιακό κατά το ήμισυ

Το αίτημα και η... απάντηση!

Ο Κωνσταντίνος Φελλάς θα είναι ο «άρχοντας» στο σημαντικό παιχνίδι για το κάτω διάζωμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Εθνικό Άχνας. Σε μία αναμέτρηση που θα γίνει το Σάββατο και στο οποίο οι μαυροπράσινοι ζήτησαν ξένο διαιτητή και βαρίστα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όμως Αντόνιο Νταμάτο, τους ικανοποίησε κατά το ήμισυ. Δηλαδή όρισε μόνο ξένο βαρίστα και πρόκειται για τον Αυστριακό Τσιορχίκα Κρίστιαν Πέτρου.

Αν μη τι άλλο, θα μετριαστεί η προκατάληψη.

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

