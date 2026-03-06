ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαρτίου σε Λεμεσό και Λευκωσία αντίστοιχα

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαρτίου σε Λεμεσό και Λευκωσία αντίστοιχα, με τη συμμετοχή πέραν των 220 αθλητών και αθλητριών, μελών της Ομοσπονδίας από ολόκληρη την Κύπρο.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες διαγωνίστηκαν σε αγωνίσματα χαμηλού επιπέδου του στίβου, όπως τα 25μ. τρέξιμο, 25μ. και 50μ. βάδην, καθώς και στο μπαλάκι επιδεικνύοντας ενθουσιασμό, προσπάθεια και αθλητικό πνεύμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται για τη δωρεάν παραχώρηση των γηπέδων στίβου τόσο του Λανιτείου Λυκείου στη Λεμεσό όσο και του Ιδιωτικού Σχολείου Pascal στη Λευκωσία, καθώς και στο Υπουργείο Υγείας για την παραχώρηση ασθενοφόρου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους εθελοντές, μαθητές, προπονητές, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των ημερίδων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συνεχίζει με συνέπεια να προωθεί τον αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό.

Οι επιτυχημένες αυτές ημερίδες επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεχούς στήριξης και ανάπτυξης του κινήματος των Ειδικών Ολυμπιακών στην Κύπρο και αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλά νέα με Ίνγκασον και Ρενάτο στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Οι δύο λόγοι που το κάνουν... πιο δύσκολο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Κουκουρέγια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάλεσμα για μαζική παρουσία από τον Απόλλωνα αλλά με... μηνύματα να είναι προσεχτικός

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έρχονται σπουδαίοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Έσβησε» τη φωτιά για Άγγελο Αντρέου ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νταμάτο ικανοποίησε τον Ολυμπιακό κατά το ήμισυ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Φιλικά αλλά επιβάλλεται στήριξη - Εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία και Μολδαβία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πρώτος σε εύστοχα σουτ στην ιστορία του ΝΒΑ ο Λεμπρόν

NBA

|

Category image

«Η Ανόρθωση έχει οριοθετήσει πού χρωστά, είμαστε πολύ κοντά στο να σώσουμε την ομάδα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Υποδέχθηκε την Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ετοιμάζει αλλαγές ο Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών: Ξένοι σε γήπεδο και VAR στο ένα ντέρμπι και Αυστριακός VARίστας σε μάχη παραμονής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε ΑΕΚ-Ακρίτας & Ολυμπιακός-ΠΑΟ

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη