Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή αθλητών ολοκληρώθηκαν οι Επαρχιακές Ημερίδες Στίβου που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών.

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 5 Μαρτίου σε Λεμεσό και Λευκωσία αντίστοιχα, με τη συμμετοχή πέραν των 220 αθλητών και αθλητριών, μελών της Ομοσπονδίας από ολόκληρη την Κύπρο.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες διαγωνίστηκαν σε αγωνίσματα χαμηλού επιπέδου του στίβου, όπως τα 25μ. τρέξιμο, 25μ. και 50μ. βάδην, καθώς και στο μπαλάκι επιδεικνύοντας ενθουσιασμό, προσπάθεια και αθλητικό πνεύμα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται για τη δωρεάν παραχώρηση των γηπέδων στίβου τόσο του Λανιτείου Λυκείου στη Λεμεσό όσο και του Ιδιωτικού Σχολείου Pascal στη Λευκωσία, καθώς και στο Υπουργείο Υγείας για την παραχώρηση ασθενοφόρου.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης σε όλους τους εθελοντές, μαθητές, προπονητές, καθώς και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των ημερίδων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών συνεχίζει με συνέπεια να προωθεί τον αθλητισμό για άτομα με νοητική αναπηρία, δημιουργώντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη μέσα από τον αθλητισμό.

Οι επιτυχημένες αυτές ημερίδες επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεχούς στήριξης και ανάπτυξης του κινήματος των Ειδικών Ολυμπιακών στην Κύπρο και αποτελούν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότητας και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.