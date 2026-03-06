Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Κουκουρέγια

Η Τσέλσι συμφώνησε με τον Μαρκ Κουκουρέγια και τις επόμενες ημέρες θ' ανακοινώσει την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο 27χρονος Ισπανός διεθνής αριστερός μπακ ολοκληρώνει τις επαφές με τη διοίκηση των «μπλε» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για ένα επιπλέον χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2032, σύμφωνα με την εφημερίδα «Mirror».

Ο Ισπανός άσος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και τη φετινή σεζόν και η διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου θα τον επιβραβεύσει με την υπογραφή νέου συμβολαίου, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του από τα πέντε στα επτά εκατ. ευρώ.

Ο Κουκουρέγια εντάχθηκε στο δυναμικό της Τσέλσι το καλοκαίρι του 2022 από την Μπράιτον με το ποσό των 45 εκατ. ευρώ και από τότε είναι βασικός και αναντικατάστατος. Ο Ισπανός μπακ είναι πολύτιμος και τη φετινή σεζόν έχοντας ένα γκολ και τρεις σε 36 αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.