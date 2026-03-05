Η ΑΕΚ μπροστά στη δύσκολη εβδομάδα με το βλέμμα στο Καραϊσκάκη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα με ΑΕΛ εντός, Τσέλιε εκτός και Ατρόμητο εκτός μέσα σε μία δύσκολη εβδομάδα για την ΑΕΚ.

Φτάσαμε τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου της Stoiximan Super League και η ΑΕΚ μέσα σε τρεις ημέρες είδε δύο «συγκατοίκους» στην κορυφή της βαθμολογίας. Και αυτό ελέω της απώλειας βαθμών που είχε η ίδια στο Πανθεσσαλικό την περασμένη Κυριακή στο 2-2 με το Βόλο. Έτσι ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στις Σέρρες και ο ΠΑΟΚ με το διπλό στην Κηφισιά, την έφτασαν στους 53 βαθμούς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πλέον αντιλαμβάνεται ότι η Ένωση καλείται να κάνει το 3/3 στο φινάλε της κανονικής περιόδου, έχοντας και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ανάμεσα σε αυτά. Αρχικά θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ το Σάββατο και πρέπει να κερδίσει μία ομάδα που παίζει την ζωή της μέσα στο γήπεδο, ενώ την επόμενη ημέρα θα θέλει πολύ να μην υπάρξει νικητής στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» όμως επειδή την «πάτησαν» για τα καλά με το Βόλο δεν έχουν πολλά να σκεφτούν, παρά μόνο πως θα νικήσουν τους Θεσσαλούς στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο. Ώστε να έχουν την άνεση να σκεφτούν το ματς στο Καραϊσκάκη και να δουν το αποτέλεσμα, ενώ ο Νίκολιτς πρέπει να δει τη διαχείριση των παικτών του για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με την ΑΕΛ, αλλά και αυτό με την Τσέλιε την Πέμπτη στην Σλοβενία και αμέσως μετά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Μία δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα. Διότι δεδομένα θα ανοίξει περισσότερο το rotation ο προπονητής της Ένωσης.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

  • Κυριακή 8/3 ΑΕΚ-ΑΕΛ
  • Πέμπτη 12/3 Τσέλιε-ΑΕΚ
  • Κυριακή 15/3 Ατρόμητος-ΑΕΚ
  • Πέμπτη 19/3 ΑΕΚ-Τσέλιε
  • Κυριακή 22/3 ΑΕΚ-Κηφισιά

Το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου:

ΠΑΟΚ – 53 βαθμοί

  • 08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
  • 15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
  • 22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός – 53 βαθμοί

  • 08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
  • 14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός
  • 22/03 Ολυμπιακός – ΑΕΛ

ΑΕΚ – 53 βαθμοί

  • 07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ
  • 15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ
  • 22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Διαβαστε ακομη