«Έσβησε» τη φωτιά για Άγγελο Αντρέου ο Απόλλωνας

Τα νεότερα που αφορούν και στο αγωνιστικό αλλά και στην προπώληση

Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τα τελευταία 24ώρα για ενδεχόμενη μετακίνηση του Άγγελου Αντρέου στον Απόλλωνα, γι’ αυτό και η ομάδα της Λεμεσού κλήθηκε να απαντήσει. Ο 23χρονος αγωνίζεται στην Ομόνοια υπό μορφή δανεισμού από την ΑΕΛ, ωστόσο λόγω του ότι το συμβόλαιο του με τους γαλαζοκίτρινους ολοκληρώνεται, δεν αναμένεται να επιστρέψει.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανόλευκων, Φανούριος Κωνσταντίνου, «έσβησε τη φωτιά» καθώς απάντησε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, παρόλο που είναι εξαιρετικός παίκτης. Κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή την ομάδα μας. Στόχος μας είναι να βγούμε στην Ευρώπη και να διατηρήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, ειδικά τον κορμό της ομάδα που έχουμε, θέλουμε να χτίσουμε σε αυτόν και τη νέα χρονιά».

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, αμφίβολος είναι ο Ντουοντού ο οποίος όμως δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι της Κυριακής (8/3) με την ΑΕΛ. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Απόλλωνα, έχουν απομείνει 1300 εισιτήρια.

Διαβαστε ακομη