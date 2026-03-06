Έρχονται σπουδαίοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

Η λάμψη αστέρων στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ θα συμβεί ξανά στις 14 και 15 Μαρτίου 2026, στη διεξαγωγή τού 25ου Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων. Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τις συμμετοχές στη διοργάνωση και είναι πραγματικά αρκετά τα ονόματα που ξεχωρίζουν και που κουβαλούν στις πλάτες τους τεράστιες επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Κι από τη στιγμή που η είσοδος είναι δωρεάν, οι Κύπριοι φίλαθλοι δεν θα πρέπει να χάσουν αυτήν τη μεγάλη ευκαιρία για να θαυμάσουν από κοντά τόσο σπουδαίους αθλητές και αθλήτριες. Αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων έχουν δηλώσει συμμετοχή 35 χώρες, με 147 αθλητές και 137 αθλήτριες (σύνολο 284). Από τις προκαταρτικές λίστες, τον Δεκέμβριο τού 2025, έχουν αποσύρει τις συμμετοχές τους η Μεγάλη Βρετανία, η Κροατία, η Λετονία, το Λίχτενσταϊν και η Τουρκία... Επειδή ενδιαφέρει, να αναφέρουμε ότι το Ισραήλ δεν είχε δηλώσει συμμετοχή εξαρχής.

Κι επειδή η ιστορία δεν γράφεται με τους απόντες, αλλά με τους παρόντες, προχωράμε στην παρουσίαση των κορυφαίων αθλητών που θα έρθουν στην Κύπρο, κάνοντας την ανάλυσή μας ανά αγώνισμα στην ανδρική κατηγορία.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Ένας από τους κορυφαίους σφαιροβόλους στον κόσμο, ο Ιταλός Λεονάρντο Φάμπρι, είναι ίσως το μεγαλύτερο όνομα από όλους τους αθλητές που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση. Χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης το 2024, ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής το 2023, χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής το 2025 και χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού το 2024. Ο 29χρονος δίμετρος Ιταλός είναι ο κάτοχος τής 5ης κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών στον κόσμο, με 22,98μ. (14/09/2024) και ο κορυφαίος εν ενεργεία Ευρωπαίος σφαιροβόλος! Στο 2025 ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο με 22,82μ., ενώ μπήκε δυναμικά στο 2026 με 22,50μ.!!! Ο Φάμπρι, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αναμένεται να κυνηγήσει το ρεκόρ Ευρώπης τού Γερμανού Ουλφ Τίμερμαν, που είναι 23,06μ. και το πέτυχε στα Χανιά στις 22 Μαΐου 1988.

Άλλα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι ο περσινός νικητής στη Λευκωσία, Ιταλός Νικ Πόντσιο, 4ος στο Ευρωπαϊκό και 7ος στο Παγκόσμιο Κλειστού το 2022, με ατομικό 21,83μ. και φετινό 20,61μ. Ένας από τους 42 αθλητές που έριξαν πάνω από 22 μέτρα, στην ιστορία τής παγκόσμιας σφαιροβολίας, είναι ο Πολωνός Κόνραντ Μπουκοβιέτσκι, με 22,25μ. από το 2019, ενώ φέτος έριξε στον κλειστό 20,63μ. Την περσινή χρονιά ο Μπουκοβιέτσκι κατέλαβε την 9η θέση στο Παγκόσμιο τού Τόκιο.

Συνολικές συμμετοχές: 16 από 14 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Πέτρος Μιχαηλίδης (14/01/2000) (ατομικό και φετινό 19,49μ.)

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Μεγάλες βολές αναμένονται στη δισκοβολία, παρά το ότι δεν θα λάβουν μέρος τρεις από τους κορυφαίους όλων των εποχών, οι Μίκολας Αλέκνα, Ντάνιελ Στολ και Κρίστιαν Τσεχ. Στη λίστα συμμετοχών υπάρχουν αρκετοί που θα διεκδικήσουν και μπορούν να πετύχουν, το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ, που είναι 65,50μ., κάτι που ελπίζουμε να πετύχει και ο Δημήτρης Παυλίδης. Ένδεκα το έχουν κάνει και στο παρελθόν, γι’ αυτό το αγώνισμα αυτό αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Ο μοναδικός που έριξε πάνω από τα 70 μέτρα στην καριέρα του είναι ο Γάλλος Λολασόν Τζουάν (70,25μ., 2025). Από τους συμμετέχοντες, στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων τού 2024 προκρίθηκε ο Ρουμάνος Αλίν Αλεξάνδρου Φιρφιρίκα, καταλαμβάνοντας την 11η θέση. Στο Ευρωπαϊκό τού 2024 ο Πολωνός Όσκαρ Στάχνικ ήταν 10ος και ο Ολλανδός Σιακίλ Εμανουέλσον 11ος, ο οποίος βρίσκεται στο κατώφλι των 70 μέτρων έχοντας ατομική επίδοση τα 69,65μ. από πέρσι. Αξιοσημείωτες και οι συμμετοχές των περσινών μεταλλιούχων στο Ευρωπαϊκό Κ23, Γερμανών Στίβεν Ρίχτερ (χρυσό) και Μάριους Κάργκες (χάλκινο).

Συνολικές συμμετοχές: 24 από 17 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Ραφαήλ Ζαχαρία (18/10/2001) (ατομικό 59,54μ., φετινό /)

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Το καλύτερο αγώνισμα ανδρών στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων αναμένεται να είναι η σφυροβολία. Στην Κύπρο έρχονται οι τέσσερις κορυφαίοι σφυροβόλοι στην Ευρώπη, που βρίσκονται στην κορυφαία εξάδα τού κόσμου!!! Κι επειδή θα υπάρχει ανταγωνισμός αναμένεται να δούμε και μεγάλες επιδόσεις, στο κυνήγι του ορίου των 77 μέτρων για το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ. Ο Νο2 στον κόσμο και κορυφαίος φέτος με 80,66μ. (ατομικό 83,18μ.), ο μοναδικός από τους συμμετέχοντες που πήρε ήδη το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό, ο Ούγγρος Μπέντσε Χάλας, αργυρός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι το 2024, χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής το 2023 και το 2025, ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024, χρυσός νικητής στην περσινή μας διοργάνωση. Νο3 στον κόσμο είναι ο Ουκρανός Μιχάιλο Κόχαν (ατομικό 82,02μ.), χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι, 4ος το 2021 στο Τόκιο, 5ος στο Παγκόσμιο τού 2023 και 4ος το 2025, χάλκινος στο Ευρωπαϊκό τού 2024. Νο4 στον κόσμο είναι ο Γερμανός Μέρλιν Χούμελ (ατομικό 82,77μ.), ασημένιος πέρσι στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, 10ος στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού και 4ος στο Ευρωπαϊκό τής Ρώμης το 2024. Νο6 στον κόσμο είναι ο Γάλλος Γιαν Σιοσινάν (ατομικό 81,91μ., φετινό 76,85μ.), 8ος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι και 5ος στο Ευρωπαϊκό τής Ρώμης. Ο περσινός ασημένιος νικητής στη Λευκωσία, Τσέχος (πρώην Ουκρανός) Βολοντιμίρ Μισλίβτσιουκ (ατομικό 78,03μ.), Νο19 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν 16ος στους Ολυμπιακούς τού 2024 και άτυχος 13ος στο Παγκόσμιο τού 2025. Ο χάλκινος πέρσι στη Λευκωσία, Νορβηγός Τόμας Μάρνταλ (ατομικό 78,44μ.) είναι Νο8 στην παγκόσμια κατάταξη, ήταν 11ος στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού και 6ος στο Παγκόσμιο τού Τόκιο. Το όριο των 77 μέτρων αναμένεται να διεκδικήσουν και οι Ελλαδίτες Χρίστος Φραντζεσκάκης (ατομικό 78,20μ., φετινό 76,47μ.) και Μιχάλης Αναστασάκης (ατομικό 77,72μ., φετινό 74,20μ.). Μια μάχη στη σφυροβολία, την οποία οι φίλοι των ρίψεων δεν πρέπει να χάσουν!!!

Συνολικές συμμετοχές: 24 από 20 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Αλέξανδρος Πουρσανίδης (23/01/1993) (ατομικό 74,97μ., φετινό 68,48μ.)

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Αρκετό ανταγωνισμό αναμένεται να έχει και ο ακοντισμός, αφού εννέα (9) αθλητές έχουν ρίξει στην καριέρα τους πάνω από τα 80 μέτρα. Ωστόσο, κανένας δεν έριξε φέτος πάνω από τα 83 μέτρα, που είναι και το όριο για το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ, κάτι που θα κυνηγήσουν στη Λευκωσία. Από το περσινό βάθρο των νικητών παρόν θα είναι μόνο ο 2ος, Ιταλός Τζιοβάνι Φρατίνι, ο οποίος έχει και την 3η καλύτερη επίδοση από τους συμμετέχοντες με 83,61μ. Την κορυφαία επίδοση καριέρας έχει ο Πορτογάλος Λεάνδρο Ράμος (84,78μ.), 28ος στο Παρίσι και τη 2η καλύτερη ο ανερχόμενος νεαρός Ουκρανός Άρτουρ Φέλφνερ (84,32μ.), ο οποίος προέρχεται από το περσινό του χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών στο Μπέργκεν, ενώ ήταν 8ος στο Ευρωπαϊκό Ανδρών το 2024 και 15ος στους Ολυμπιακούς τού Παρισιού. Στο Ευρωπαϊκό Κ23 τού 2025 τη 2η θέση κατέκτησε ο Γερμανός Νικ Τουμ, ο οποίος έχει και την καλύτερη φετινή επίδοση με 82,03μ., ενώ κέρδισε πέρσι την κατηγορία Κ23 στην Κύπρο. Αξιοσημείωτη και η παρουσία τού Ελβετού Ζίμον Βίλαντ, ο οποίος πέρσι στο Παγκόσμιο τού Τόκιο, έχασε για μία θέση την 12άδα τού τελικού (82,26μ. εθνικό ρεκόρ)!

Συνολικές συμμετοχές: 21 από 16 χώρες

Κυπριακή συμμετοχή: Σωτήρης Αχιλλέως (16/12/2004) (ατομικό 60,69μ., φετινό 54,70μ.)

* Στη φωτογραφία οι Λεονάρντο Φάμπρι, Αλίν Φιρφιρίκα, Μπέντσε Χάλας, Μιχάιλο Κόχαν, Μέρλιν Χούμελ και Άρτουρ Φέρνερ.