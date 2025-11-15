Έβαλε την υπογραφή του ο Κέρκεζ!

Την έναρξη της συνεργασίας τους σφράγισαν Ατρόμητος και Ντούσαν Κέρκεζ!

Όπως μεταδίδει η ελλαδική ιστοσελίδα sport-fm.gr, οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν και το κομμάτι των υπογραφών -για συμβόλαιο αρχικά μέχρι το τέλος της σεζόν- και, πλέον, το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 49χρονος Βόσνιος αποτελούσε το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Περιστεριωτών, όντας μάλιστα και ο πρώτος στόχος στη λίστα τους.

Πέρα φυσικά από το βιογραφικό του και το προπονητικό του προφίλ, ο Κέρκεζ «κέρδισε» τους ανθρώπους του Ατρομήτου όντας απόλυτα διαβασμένος για τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας. Η άποψή του για το ρόστερ είναι πολύ καλή, θεωρώντας ότι εκ των βασικών στοιχείων που λείπουν από το «κυανόλευκο» σύνολο είναι η αυτοπεποίθηση.

Να σημειωθεί, δε, ότι ο Κέρκεζ αναμένεται την Κυριακή (16/11) στην Ελλάδα, ενώ με τα μέχρι στιγμής δεδομένα προγραμματίζεται και η παρουσίασή του τη Δευτέρα (17/11).