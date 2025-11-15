ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το Golden Boy Web ο Χρήστος Μουζακίτης!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε το Golden Boy Web ο Χρήστος Μουζακίτης!

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αναδείχθηκε πρώτος στην ψηφοφορία του Golden Boy Web

Ένα μοναδικό και συνάμα ιστορικό επίτευγμα πέτυχε ο Χρήστος Μουζακίτης! Ο ταλαντούχος Έλληνας μέσος κατέκτησε το βραβείο του Golden Boy Web, όντας ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ψήφους!

Ο Μουζακίτης ήταν… πρώτος και καλύτερος, αφήνοντας πίσω του τεράστια ονόματα και άλλα σπουδαία ταλέντα όπως ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους και ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, πήρε την εν λόγω τιμητική διάκριση αφού τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής ψηφοφορίας ανάμεσα σε 100 άλλους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών και άλλα δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Ολυμπιακός:

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο μεγάλος νικητής στη διεθνή ψηφοφορία της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport για την ανάδειξη του European Golden Boy Web 2025!

Σε ηλικία 18 ετών και 10 μηνών, ο χαφ του Ολυμπιακού κατακτά το βραβείο, καθώς ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του κόσμου για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα!

Ένας διαγωνισμός που διήρκησε πέντε μήνες, διάστημα κατά το οποίο περισσότεροι από ένα εκατ. φίλαθλοι ψήφισαν και έφεραν τον ποδοσφαιριστή του Θρύλου στην κορυφή της Ευρώπης, μπροστά από σπουδαία ονόματα του ποδοσφαίρου. Σε κάθε έναν από τους τέσσερις γύρους της ψηφοφορίας, ο διεθνής μέσος ήταν πρώτος και… δεν κοίταξε ποτέ πίσω.

Ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του Ολυμπιακού στον ευρωπαϊκό… θρόνο, διαδεχόμενο τον περσινό νικητή Kenan Yıldız της Juventus! Ο Μουζακίτης προσθέτει το όνομά του στη λίστα όπου υπάρχουν ήδη τα oνόματα άλλων σπουδαίων παικτών, των προηγούμενων νικητών: Jude Bellingham (2023), Nicola Zalewski (2022), Karim Adeyemi (2021), Ansu Fati (2020), Matteo Guendouzi (2019) και Justin Kluivert (2018).

Πρωταθλητής Ευρώπης με τους Νέους του Ολυμπιακού το 2023-2024, νταμπλούχος με την πρώτη ομάδα και κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής στη σεζόν – ορόσημο 2024-2025. Και τώρα ευρωπαϊκή κορυφή για το νέο «Golden Boy Web»!

Χρήστο, συγχαρητήρια! Η «ερυθρόλευκη» οικογένεια είναι υπερήφανη.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διπλό στο Παραλίμνι για την ΑΕΛ!

Κύπρος

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Αυστρία 0-2

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Ιωάννου από το Αραράτ

Φούτσαλ

|

Category image

Ο Μέσι σκόραρε κόντρα σε 39 εθνικές ομάδες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Apollo δίνει νέο οικονομικό αέρα στον Ατλέτικο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εθνική Γυναικών για πολλά χειροκροτήματα, έχασε στα σημεία από την ισχυρή Σλοβακία!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Διγενή με διαφορά ενός καλαθιού!

Κύπρος

|

Category image

Ανακοινώθηκε ο Κέρκεζ - «Ανυπομονώ να αρχίσουμε δουλειά»

Ελλάδα

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από την Ιρλανδία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ζημιά στον Ολυμπιακό;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μέγα κάζο για το Βέλγιο κόντρα στο Καζακστάν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Οι Αυστριακοί προσεύχονται πριν τη σέντρα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η εντεκάδα της Εθνικής!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αυτοί είναι οι 6 επικεφαλής των αθλητικών Μέσων που θα «ανακρίνουν» τον Γ. Αλαφούζο

Ελλάδα

|

Category image

Έκτακτη κλήση στην Εθνική Ελλάδας - Στην αποστολή ο Βήχος!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη