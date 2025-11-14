Γιοβάνοβιτς: «Η απογοήτευση θα κάνει αυτή την Εθνική πιο δυνατή»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προφανώς και έκανε λόγο για απογοήτευση στο εσωτερικό της Εθνικής Ελλάδας για την αδυναμία να πετύχει τον στόχο της και να βρεθεί στο Μουντιάλ του 2026.

Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός κόουτς στάθηκε στην ανάγκη όλο αυτό το αρνητικό συναίσθημα να γίνει δύναμη για το μέλλον.

«Είναι μεγάλη η απογοήτευση. Όλη η πορεία μας, τον τελευταίο χρόνο, μας έδωσε το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε ομάδα που θα έδινε το “παρών” στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα τα περιμέναμε.

Έχουμε πολύ καλή ομάδα, τα παιδιά αισθάνθηκαν την ίδια απογοήτευση, αλλά αυτό θα μας κάνει πολύ πιο δυνατούς, εγωιστές και συγκεντρωμένους όταν αλλάζει η σημασία των παιχνιδιών. Μελλοντικά θα πρέπει να έχουμε πιο αποδοτική εικόνα. Και για την εικόνα μας, αλλά και για τ’ αποτελέσματα» είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αναφέρθηκε στο ματς που «τιμώρησε» ουσιαστικά τη «γαλανόλευκη» και κόστισε πολύ ακριβά…

«Στα τέσσερα προκριματικά παιχνίδια, ένα ήταν αυτό που δεν καλύψαμε το level που μπορούσαμε στο γήπεδο και ήταν το εντός έδρας ματς με τη Δανία. Η διάθεση των παικτών να διεκδικήσουν το αποτέλεσμα στο γήπεδο, υπό πίεση, ήταν αρκετά καλή, αλλά οι λεπτομέρειες δεν ήταν μαζί μας.

Δεχθήκαμε αρκετά γκολ, με όλους τους τρόπους, μη συνηθισμένους στην πορεία μας τον τελευταίο χρόνο και είχε μεγάλο κόστος για εμάς. Είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου αυτό. Μας έχει συμβεί σε αυτά τα προκριματικά, μας έχει απογοητεύσει, αλλά η πίστη των παικτών παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Μπορούμε να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στις επόμενες προκλήσεις».

Σε ερώτηση για τα παιχνίδια που έχουμε ήδη παίξει με τους Σκωτσέζους, προτού τους αντιμετωπίσουμε ξανά το βράδυ του Σαββάτου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός απάντησε:

«Παίξαμε τρία ματς με τους Σκωτσέζους, που είναι σοβαρή ομάδα, με ποιοτικούς παίκτες που ξέρουν να παίζουν για το αποτέλεσμα. Όλα τα παιχνίδια ήταν διαφορετικά. Σεβόμαστε τη Σκωτία, περιμένουμε και το Σάββατο δύσκολο παιχνίδι. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ματς. Είναι η πιο απλή λογική που μπορούμε να έχουμε.

Νομίζω ότι κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο κάποιες μικρές στιγμές κρίνουν το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι, έχει μεγάλο κίνητρο η Σκωτία και διαφορετικό, αλλά το κίνητρο ενός εντός έδρας αγώνα της Εθνικής ομάδας είναι επίσης δυνατό για να παίξουμε καλά μπροστά στον κόσμο μας».

Για την κλήση του Τριάντη είχε να πει ότι: «Στον χώρο του κέντρου δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά το πώς μπορούμε να δούμε το μέλλον της Εθνικής ομάδας, μπορούμε ν’ ανοίξουμε το ρόστερ στον χώρο του κέντρου. Πρέπει να έχουμε πιο ανοιχτό και μεγαλύτερο ρόστερ για τα ματς του Σεπτεμβρίου και το Nations League που θα έχουμε τέσσερα σερί ματς», ενώ, για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, απάντησε: «Παρακολουθώ το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο. Είναι ένας λαός που μου αρέσει πολύ. Ξέρω τη Χαρτς, βλέπουμε την εξέλιξη του Κυζιρίδη μέσα από τα παιχνίδια με την ομάδα του».

