Tρεχάματα για να πάρει άδεια για το Καμπ Νόου

Oι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν λάβει ακόμη την άδεια που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το θρυλικό γήπεδο με 45.000 φιλάθλους, στο επερχόμενο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22/11).

Τρεχάματα για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν έχει λάβει ακόμη την σχετική άδεια 1Β, η οποία είναι απαραίτητη για να χρησιμοποιήσει το ανανεωμένο Καμπ Νόου.

Η καταληκτική ημερομηνία για τους μπλαουγκράνα είναι την Δευτέρα (17/11), με τα πράγματα όμως να μην θεωρούνται τόσο απλά, καθώς, ακόμη και αν ληφθεί εγκαίρως το σχετικό έγγραφο, θα πρέπει κατόπιν να έρθει το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένους ελέγχους να εκκρεμούν.

Το παιχνίδι απέναντι στην Αλαβές είναι πλέον εκείνο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τα αποκαλυπτήρια, στις 29 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 126α γενέθλια του συλλόγου.

Πηγή: sdna.gr