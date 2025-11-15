ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tρεχάματα για να πάρει άδεια για το Καμπ Νόου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tρεχάματα για να πάρει άδεια για το Καμπ Νόου

Oι «μπλαουγκράνα» δεν έχουν λάβει ακόμη την άδεια που θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν το θρυλικό γήπεδο με 45.000 φιλάθλους, στο επερχόμενο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22/11).

Τρεχάματα για την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν έχει λάβει ακόμη την σχετική άδεια 1Β, η οποία είναι απαραίτητη για να χρησιμοποιήσει το ανανεωμένο Καμπ Νόου.

Η καταληκτική ημερομηνία για τους μπλαουγκράνα είναι την Δευτέρα (17/11), με τα πράγματα όμως να μην θεωρούνται τόσο απλά, καθώς, ακόμη και αν ληφθεί εγκαίρως το σχετικό έγγραφο, θα πρέπει κατόπιν να έρθει το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο, με συγκεκριμένους ελέγχους να εκκρεμούν. 

Το παιχνίδι απέναντι στην Αλαβές είναι πλέον εκείνο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσει τα αποκαλυπτήρια, στις 29 Νοεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα 126α γενέθλια του συλλόγου.

 

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η φοβερή Ομόνοια των ντέρμπι με 4-2-0 και 15-3

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το άλλοτε παιδί - θαύμα της Λίβερπουλ, υπέγραψε στην Λοκομοτίβ Σόφιας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μέσι - Ρονάλντο: Τι κάνουν οι δύο GOAT με τις Εθνικές τους ομάδες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειρόφρενο για λίγο...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η επίθεση είναι η δύναμή του

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Θα έχουμε τον Γιαμάλ για 15 χρόνια»...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Της λείπουν οι ασίστ του

ΑΕΛ

|

Category image

Tρεχάματα για να πάρει άδεια για το Καμπ Νόου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έβαλε την υπογραφή του ο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Οι δυο με τις δέκα και οι δυο Κύπριοι!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Ρεάλ δεν έχει λόγο ν΄αποκτήσει τον Χάαλαντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσοι Ομονοιάτες πρόλαβαν, πρόλαβαν για Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ασπίδα του, μόνο ο κόσμος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Στεφ Κάρι ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Μάικλ Τζόρνταν

NBA

|

Category image

Mπαίνει δυναμικά για να πάρει τον Βινίσιους η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη