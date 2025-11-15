«Θα έχουμε τον Γιαμάλ για 15 χρόνια»...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας, φιλοξενείται από την Γεωργία στην προτελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Τουρκίας, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 18 Νοεμβρίου, εκτός από μια σημαντικά ανώτερη διαφορά τερμάτων (+12). Το μόνο «σύννεφο στον ορίζοντα» είναι η απουσία του Λαμίν Γιαμάλ, η κατάσταση του οποίου έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ της ομοσπονδίας και της Μπαρτσελόνα λόγω ενός πρωτοκόλλου θεραπείας για τον τραυματισμό του στην βουβωνική χώρα.

Ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς Ντε Λα Φουέντε δήλωσε σχετικά πως «τα καλά νέα είναι ότι τον έχουμε για 15 χρόνια και πρόσθεσε: «Πρέπει να σκεφθούμε το παρόν και το μέλλον. Το παρόν σημαίνει να βασιζόμαστε στους τωρινούς μας παίκτες, να κερδίζουμε και ουσιαστικά να εξασφαλίζουμε την πρόκρισή μας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Όλα μπορούν να βελτιωθούν και όλοι θα προσπαθήσουν να εξελιχθούν, αλλά αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι η απόδοσή μας στο μέλλον. Είμαστε στον σωστό δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε».

