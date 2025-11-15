ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η επίθεση είναι η δύναμή του

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Βάση της παραγωγικότητάς του κρατιέται μακριά από τις χαμηλές θέσεις

Ο Εθνικός διαθέτει την 6η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος. Τα 13 γκολ που πέτυχε είναι αυτά που έκαναν την μεγάλη διαφορά και όχι μόνο τον κρατούν μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά του δίνουν και το δικαίωμα να ελπίζει σε κάτι καλύτερο ακόμη.

Σε τέσσερα παιχνίδια δεν σκόραρε

Ο Εθνικός σε τέσσερα παιχνίδια δεν σκόραρε. Στο ένα από τα τέσσερα πήρε ισοπαλία ενώ στα άλλα τρία ηττήθηκε. Στην πρεμιέρα στο 0-0 με τον Ακρίτα, στην ήττα με 3-0 από τον Άρη, στην ήττα με 4-0 από την Πάφο και στην τελευταία αγωνιστική στην ήττα με 0-1 από τον Απόλλωνα.

Στα έξι παιχνίδια είδε δίκτυα

Στα άλλα 6 παιχνίδια είδε δίκτυα. Δύο γκολ στην νίκη με 2-1 επί της Ομόνοιας, δύο γκολ στο 2-2 με την ΑΕΛ, δύο γκολ στην νίκη με 2-0 επί της Ανόρθωσης, ένα γκολ στην νίκη με 1-0 επί της Κρασάβας, πέντε γκολ στην νίκη με 5-1 επί της Ένωσης και ένα γκολ στην ήττα με 4-1 από τον από τον ΑΠΟΕΛ.

Πρώτος ο Αντερέγκεν

Ο Νικολά Αντερέγκεν είναι το πρώτο κανόνι των Αχνιωτών. Ο Αργεντινός στράικερ πέτυχε τα 7 από τα 13 συνολικά γκολ που πέτυχε ο Εθνικός. Τα άλλα 6 πέτυχαν ο Λομοτέι δύο γκολ και από ένα οι Μπρένο, Ψάλτης, Μπαουτίστα και Παπαγεωργίου.

