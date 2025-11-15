ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Ρεάλ δεν έχει λόγο ν΄αποκτήσει τον Χάαλαντ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Ρεάλ δεν έχει λόγο ν΄αποκτήσει τον Χάαλαντ»

Αυτή είναι η άποψη του Γουέσλι Σνάιντερ

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει συχνά συνδεθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν από την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονταν ότι η διοίκηση των «μερένχες» εξέταζαν το ενδεχόμενο ν΄αποκτήσουν και τους δύο πιο περιζήτητους επιθετικούς της εποχής. Έκτοτε, ο Εμπαπέ έχει γίνει «καταλύτης» των Μαδριλένων και ο Χάαλαντ έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Νορβηγός άσος δεν πρόκειται να πάρει μεταγραφή για την Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που σύμφωνα με τον Γουέσλι Σνάιντερ, τον πρώην μέσο της ισπανικής ομάδας, αυτό είναι πολύ καλό.

«Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πολύ καλά που δεν απέκτησε τον Χάαλαντ. Κάποια στιγμή, σκεφτόντουσαν να χρησιμοποιήσουν τον Μπαπέ στην αριστερή πτέρυγα με τον Χάαλαντ μπροστά, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη τώρα. Κι αυτό, επειδή, κατά την γνώμη μου, ο Μπαπέ έχει γίνει ένας πραγματικός επιθετικός. Η θέση του ως επιθετικός είναι μοναδική και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καλύτερος ως επιθετικός παρά ως αριστερός εξτρέμ, οπότε δεν έχει πλέον νόημα να αποκτηθεί ο Χάαλαντ», δήλωσε ο Ολλανδός στην ισπανική εφημερίδα «AS».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι δυο με τις δέκα και οι δυο Κύπριοι!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Η Ρεάλ δεν έχει λόγο ν΄αποκτήσει τον Χάαλαντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσοι Ομονοιάτες πρόλαβαν, πρόλαβαν για Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ασπίδα του, μόνο ο κόσμος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Στεφ Κάρι ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Μάικλ Τζόρνταν

NBA

|

Category image

Mπαίνει δυναμικά για να πάρει τον Βινίσιους η Παρί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απαραίτητος στο πλάνο και με ουσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος καθιερώθηκε στο Παγκόσμιο στερέωμα του Σάμπο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Tα έβαλε με τους παίκτες του ο Ομπράντοβιτς: «Δεν σκέφτονται το παιχνίδι, ήταν όλοι στα κινητά τους»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μία επίθεση για... κλάματα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τους... αντάμειψε γενναιόδωρα ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς

NBA

|

Category image

Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη