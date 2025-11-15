«Η Ρεάλ δεν έχει λόγο ν΄αποκτήσει τον Χάαλαντ»

Το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει συχνά συνδεθεί με την Ρεάλ Μαδρίτης. Πριν από την μεταγραφή του Κιλιάν Μπαπέ, τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονταν ότι η διοίκηση των «μερένχες» εξέταζαν το ενδεχόμενο ν΄αποκτήσουν και τους δύο πιο περιζήτητους επιθετικούς της εποχής. Έκτοτε, ο Εμπαπέ έχει γίνει «καταλύτης» των Μαδριλένων και ο Χάαλαντ έχει επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το 2034. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο Νορβηγός άσος δεν πρόκειται να πάρει μεταγραφή για την Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που σύμφωνα με τον Γουέσλι Σνάιντερ, τον πρώην μέσο της ισπανικής ομάδας, αυτό είναι πολύ καλό.

«Νομίζω ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε πολύ καλά που δεν απέκτησε τον Χάαλαντ. Κάποια στιγμή, σκεφτόντουσαν να χρησιμοποιήσουν τον Μπαπέ στην αριστερή πτέρυγα με τον Χάαλαντ μπροστά, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη τώρα. Κι αυτό, επειδή, κατά την γνώμη μου, ο Μπαπέ έχει γίνει ένας πραγματικός επιθετικός. Η θέση του ως επιθετικός είναι μοναδική και νομίζω ότι τώρα είναι πολύ καλύτερος ως επιθετικός παρά ως αριστερός εξτρέμ, οπότε δεν έχει πλέον νόημα να αποκτηθεί ο Χάαλαντ», δήλωσε ο Ολλανδός στην ισπανική εφημερίδα «AS».