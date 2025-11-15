Ασπίδα του, μόνο ο κόσμος!

Ούτε οι επενδυτές, ούτε κανένας άλλος. Ασπίδα του ΑΠΟΕΛ προκειμένου να πετύχει έξοδο στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν είναι ο κόσμος του και κανένας άλλος! Οι ανακοινώσεις για επενδυτές από το καλοκαίρι και μετά, καθώς και η μαζική κάθοδος κάποιων ανθρώπων από τη Βραζιλία αποδείχθηκαν «κουβέντες του καφενείου». Τίποτε το πραγματικό δεν προέκυψε από τότε και πλέον θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν να βγει η χρονιά με τις πολλές οικονομικές υποχρεώσεις...

Μάλιστα, η προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ για διάκριση ίσως γίνει ακόμα πιο δύσκολη, αν παραμείνει το εμπάργκο της FIFA. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν τέσσερις υποθέσεις εναντίον του ΑΠΟΕΛ που αν δεν διευθετηθούν θα παραμείνει η απαγόρευση. Όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επενδυτές, πόσα θα προλάβει ο κόσμος; Γι' αυτό και από τώρα κυκλοφορεί ότι οι μόνες μεταγραφές Ιανουαρίου θα είναι οι «εσωτερικές», αυτές των Αμπάγκνια και Μαϊόλι, με την ευχή ότι δεν θα υπάρξουν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί που θα αποδυναμώσουν την ομάδα.

Στο μεταξύ, ο ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωση ενημέρωσε την διεξαγωγή Fan Day, με αφορμή και τη συμπλήρωση 99 χρόνων ζωής. Αυτό θα γίνει στο προπονητικό κέντρο «Ta Meri Finance Αρχάγγελος» την Κυριακή 30 Νοεμβρίου από τις 11:00 μέχρι τις 15:00. «Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη συμπλήρωση των 99 χρόνων ιστορίας του ΑΠΟΕΛ και την έναρξη για την αντίστροφη μέτρηση ενός Αιώνα Ζωής, του μεγαλύτερου Αθλητικού Συλλόγου της χώρας. Το APOEL Fan Day έρχεται στις 30/11. Η μέρα όπου κόσμος και ομάδα γίνονται ΕΝΑ!», αναφέρεται καταληκτικά στην ανακοίνωση.