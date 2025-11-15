ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία επίθεση για... κλάματα

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Μία επίθεση για... κλάματα

Αποτελεί μία από τις πληγές της Ένωσης στην τρέχουσα περίοδο

Ένα από τα σοβαρά θέματα που έχει η Ένωση στη μέχρι τώρα πορεία της είναι η επίθεσή της. Οι βυσσινί πέτυχαν μόλις δύο γκολ, ένα τραγικό νούμερο που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Οι παίκτες που αποτελούν τη γραμμή κρούσης δεν σκοράρουν αλλά, από εδώ και μπρος, αυτό επιβάλλεται να γίνει, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να ξεκολλήσει από τον πάτο. Με μόλις έναν βαθμό θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους ώστε να διεκδικήσει την παραμονή της.

Το καλοκαίρι αποκτήθηκαν οι Ιβάν Λάτσα, Τζόρντι Έλα, Έντουιν Μπαλούα, Τζίμι Καζάν, Γκαλ Κούρεζ και Έλτζιο Λόχαν. Δίχτυα είδε μόνο ο Λάτσα, στην εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Στο ρόστερ υπήρχαν επίσης οι Μουσελιάνι, Χαραλάμπους, Δ. Σολωμού, ενώ ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και ο νεαρός Χρίστος Κύζας. Φυσικά, ό,τι γκολ προέλθει από μέσους ή αμυντικούς είναι... καλοδεχούμενο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tα έβαλε με τους παίκτες του ο Ομπράντοβιτς: «Δεν σκέφτονται το παιχνίδι, ήταν όλοι στα κινητά τους»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μία επίθεση για... κλάματα

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών για Εθνικές Κύπρου και Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τους... αντάμειψε γενναιόδωρα ο Ιδιάκεθ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Γιάννης πήρε... ρεβάνς από τους Χόρνετς

NBA

|

Category image

Eυχάριστα νέα για Μπαπέ στη Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη

Ελλάδα

|

Category image

Πήρε το Golden Boy Web ο Χρήστος Μουζακίτης!

Ελλάδα

|

Category image

Να μείνει η γεύση της ελπίδας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Κύπρος - Αυστρία, Ελλάδα - Σκωτία και το υπόλοιπο πρόγραμμα

TV

|

Category image

Υδατοσφαίριση: Ξανά το σούπερ καπ στον ΑΠΟΕΛ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Άργησε να μπει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός και δέχθηκε ήττα στο Μιλάνο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει την πρεμιέρα της τελικής φάσης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η «ακτινογραφία» των ημιχρόνων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

FIFA: Οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Marta και Puskas

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη