Μία επίθεση για... κλάματα

Ένα από τα σοβαρά θέματα που έχει η Ένωση στη μέχρι τώρα πορεία της είναι η επίθεσή της. Οι βυσσινί πέτυχαν μόλις δύο γκολ, ένα τραγικό νούμερο που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Οι παίκτες που αποτελούν τη γραμμή κρούσης δεν σκοράρουν αλλά, από εδώ και μπρος, αυτό επιβάλλεται να γίνει, ώστε να βοηθήσουν την ομάδα να ξεκολλήσει από τον πάτο. Με μόλις έναν βαθμό θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια από όλους ώστε να διεκδικήσει την παραμονή της.

Το καλοκαίρι αποκτήθηκαν οι Ιβάν Λάτσα, Τζόρντι Έλα, Έντουιν Μπαλούα, Τζίμι Καζάν, Γκαλ Κούρεζ και Έλτζιο Λόχαν. Δίχτυα είδε μόνο ο Λάτσα, στην εκτός έδρας ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Στο ρόστερ υπήρχαν επίσης οι Μουσελιάνι, Χαραλάμπους, Δ. Σολωμού, ενώ ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και ο νεαρός Χρίστος Κύζας. Φυσικά, ό,τι γκολ προέλθει από μέσους ή αμυντικούς είναι... καλοδεχούμενο.