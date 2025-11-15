Η Κύπρος καθιερώθηκε στο Παγκόσμιο στερέωμα του Σάμπο

Με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο Μάριου Ανδρέου και του διεθνή διαιτητή Χριστίνου Σταυρίδη, η Κύπρος ήταν παρούσα στο 49 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπισκέκ της Κιργιζίας, καθώς και στο Κογκρέσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σάμπο.

Ένα ξεχωριστό γεγονός για το Κυπριακό Σάμπο, το οποίο καθιερώθηκε στο παγκόσμιο στερέωμα του αθλήματος.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάριος Ανδρέου στην παρέμβαση του στο Κογκρέσο αναφέρθηκε στις πλούσιες δραστηριότητες του Σάμπο στην Κύπρο και στις πετυχημένες διοργανώσεις παγκόσμιων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διεξήχθησαν στη χώρα μας, ιδιαίτερα το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στη Λεμεσό τον Απρίλη του 2025. Για το λόγο αυτό ο Μάριος Ανδρέου και γενικά η Κυπριακή Ομοσπονδία πήραν τα εύσημα από την παγκόσμια ομοσπονδία. Σαν επιστέγασμα τω αυτών, ανατέθηκε και πάλι στην Κυπριακή Ομοσπονδία Σάμπο, η διοργάνωση του Παγκόσμιου πρωταθλήματος Βετεράνων τον Νοέμβριο του 2026.

- Ένα άλλο σημαντικό γεγονός και συνάμα μεγάλη επιτυχία του Κυπριακού Σάμπο, ήταν η ανάδειξη του Χριστίνου Σταυρίδη ως «Διαιτητή της Χρονιάς» στο παγκόσμιο σάμπο και η βράβευση του από την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIAS), σε ειδική εκδήλωση, στο περιθώριο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2025.

Σε δηλώσεις του ο Χριστίνος Σταυρίδης, ο οποίος από το 2015 είναι Υπεύθυνος Γενικής Γραμματείας και Τεχνικών Θεμάτων των Αγώνων στη FIAS, τόνισε γι ααυτή τη διάκρισή του:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η απονομή του βραβείου “ Διαιτητής της Χρονιάς 2025” από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σάμπο (FIAS).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διάκριση, καθώς είμαι ο πέμπτος παγκοσμίως που λαμβάνει αυτόν τον τίτλο, γεγονός που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχομαι από μια μικρή χώρα, όπως η Κύπρος μας.

Η βράβευση αυτή αποτελεί για εμένα αναγνώριση της δουλειάς και της συνέπειας που έχω επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, πρώτα απ’ όλα, τον φίλο και συνεργάτη μου, τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σάμπο, Μάριο Ανδρέου, ο οποίος ήταν αυτός που μου άνοιξε τον δρόμο του αθλήματος - αρχικά ως αθλητή και στη συνέχεια ως συνεργάτη και συνοδοιπόρο.

Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Σεργκέι Ταμπάκοφ, ο οποίος είναι ο τεχνικός διευθυντής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σάμπο (FIAS), ο οποίος ως μέντοράς μου αναγνώρισε τις δυνατότητές μου και μου έδωσε τα εφόδια να εξελιχθώ και να προχωρήσω.

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους στενούς μου συνεργάτες στην Κύπρο, γιατί, παρόλο που η βράβευση είναι ατομική, η προσπάθεια για συνεχή ανάπτυξη του σάμπο είναι πάντα συλλογική».