Όσοι Ομονοιάτες πρόλαβαν, πρόλαβαν για Βιέννη

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που αναλογούσαν στην Ομόνοια για το εκτός έδρας παιχνίδι των πρασίνων απέναντι στη Ραπίντ για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

«Ενημερώνουμε ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια που μας αναλογούσαν για τον αγώνα απέναντι στην Ραπίντ Βιέννης στην Αυστρία. Ευχαριστούμε. Ραντεβού στην Βιέννη!» αναφέρει ανακοίνωση των πρασίνων.

Θυμίζουμε ότι χθες (14/11) η ομάδα της Λευκωσίας είχε ενημερώσει ότι έχουν εξασφαλιστεί επιπρόσθετα εισιτήρια, λόγω της μεγάλης ζήτησης. Πλέον, με την εξάντληση κι αυτών εισιτηρίων, θέση για τις κερκίδες του παιχνιδιού έκλεισαν 2500 Ομονοιάτες.