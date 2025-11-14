Ο Αυγουστή δεν υπήρχε περίπτωση, ο Κέρκεζ υπογράφει σύντομα!

Σε ένα γνώριμο μας καταλήγει ο Ατρόμητος για τη θέση του προπονητή, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν τον Ντούσαν Κέρκεζ να είναι ψηλά στη λίστα για να είναι ο διάδοχος του Λεωνίδα Βόκολου.

Μάλιστα, ορισμένες πληροφορίες θέλουν τον πρώην τεχνικό της ΑΕΛ να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον πάγκο της ομάδας του Περιστεριού.

Θυμίζουμε ότι οκ Βόσνιος αποχώρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο από τον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στον πάγκο της οποίας κάθισε μόλις για οκτώ αγώνες (1 νίκη - 4 ισοπαλίες -3 ήττες).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Ελλάδα, η υπόθεση είναι τόσο προχωρημένη και τις επόμενες ώρες αναμένεται να μπουν οι υπογραφές στα σχετικά συμβόλαια, ενώ την ερχόμενη Κυριακή ο Κέρκεζ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες ακούστηκε και το όνομα του Σωφρόνη Αυγουστή για τον πάγκο του Ατρόμητου, όμως φυσικά ο Κύπριος τεχνικός είναι απόλυτα προσηλωμένος στα καθήκοντά του στον Απόλλωνα.