Ο Στεφ Κάρι ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Μάικλ Τζόρνταν

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς στο Σαν Αντόνιο, με τον Στεφ Κάρι να «οργιάζει» έχοντας 49 πόντους με 8/8 βολές, 7/9 δίποντα και 9/17 τρίποντα.

Ο 37χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 44 παιχνίδια με 40+ πόντους μετά την ηλικία των 30 ετών και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Μάικλ Τζόρνταν. Μάλιστα, οι δυο τους είναι οι μόνοι παίκτες που σε ηλικία 37 ετών είχαν διαδοχικά παιχνίδια με 45+ πόντους.