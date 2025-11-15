ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Στεφ Κάρι ισοφάρισε ιστορική επίδοση του Μάικλ Τζόρνταν

Ο Στεφ Κάρι έβαλε 49 και και ισοφάρισε μυθική επίδοση του Τζόρνταν

Οι Γουόριορς επικράτησαν 109-108 των Σπερς στο Σαν Αντόνιο, με τον Στεφ Κάρι να «οργιάζει» έχοντας 49 πόντους με 8/8 βολές, 7/9 δίποντα και 9/17 τρίποντα.

Ο 37χρονος σούπερ σταρ έφτασε τα 44 παιχνίδια με 40+ πόντους μετά την ηλικία των 30 ετών και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Μάικλ Τζόρνταν. Μάλιστα, οι δυο τους είναι οι μόνοι παίκτες που σε ηλικία 37 ετών είχαν διαδοχικά παιχνίδια με 45+ πόντους.

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

