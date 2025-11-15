Mπαίνει δυναμικά για να πάρει τον Βινίσιους η Παρί

Την τέλεια ληστεία σκοπεύει να κάνει η Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με όσα αναπαράγονται τις τελευταίες ώρες, οι Παριζιάνοι θέλουν να αποκτήσουν τον Βινίσιους και μάλιστα με ελεύθερη μεταγραφή.

Σκοπός του είναι να φτάσουν σε προσωπική συμφωνία με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον εκπρόσωπό του, ώστε ο ίδιος να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να τον φέρει στο Παρίσι.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους με τους Μαδριλένους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί σχεδιάζει να τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, χτίζοντας πάνω του το πρότζεκτ της Παρί.

Το προφίλ του ταιριάζει στη νέα φάση που θέλει να εφαρμόσει το διοικητικό συμβούλιο της Παρί Σεν Ζερμέν σε συνδυασμό με το τεχνικό επιτελείο: μια επιθετική ομάδα, με δημιουργική ελευθερία και μια φυσιογνωμία ικανή να προσελκύσει την προσοχή των Μέσων ενημέρωσης και του αθλητισμού.

Ο Βινίσιους βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2018, δηλαδή εδώ και μια επταετία. Μετράει 338 εμφανίσεις με 111 γκολ και 87 ασίστ, έχοντας κατακτήσει τα πάντα με τους «μερέγχες», ενώ είναι και 43 φορές διεθνής με τη Βραζιλία (με 8 τέρματα).

