Οι δυο με τις δέκα και οι δυο Κύπριοι!

Σε αυτές τις δέκα αγωνιστικές του πρωταθλήματος δύο ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης έχουν καταγράψει συμμετοχή σε όλα. Ο λόγος για τους Ελιάν Σόσα και Κλίφορντ Αμποάγκιε.

Ο πρώτος ξεκίνησε βασικός σε εφτά παιχνίδια, ενώ σε τρία (Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Εθνικός) χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή. Είναι αξιοσημείωτο ότι στα παιχνίδια που ξεκίνησε από την αρχή, μονάχα στο παιχνίδι με την Ομόνοια κατέγραψε 90λεπτο, αφού στα υπόλοιπα έγινε αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Όσον αφορά στον Αμποάγκιε ήταν έξι φορές βασικός, με τις τέσσερις φορές να παίζει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Πάντως, αν και δεν έχουν το απόλυτο σε συμμετοχές, περισσότερες φορές βασικοί έπαιξαν δυο Κύπριοι. Αυτοί είναι ο Κωνσταντίνος Παναγή, ο οποίος δεν ήταν κάτω από τα δοκάρια μόνο στο παιχνίδι με την Ομόνοια, και ο αρχηγός της ομάδας, Κωστάκης Αρτυματάς, που δεν αγωνίστηκε καθόλου κόντρα στην ΑΕΚ.