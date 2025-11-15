Απαραίτητος στο πλάνο και με ουσία

Αποκτήθηκε από την Ομόνοια λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του καλοκαιριού. Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς ήρθε... έτοιμος και δύο μήνες μετά αποτελεί έναν από τους λόγους που η ομάδα της Λευκωσίας είναι στο πρώτο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα, έστω και με συγκάτοικο. Με τέσσερις ασίστ και ένα γκολ (κόντρα στην Ανόρθωση), ο Σουηδός επιθετικός έβαλε από πολύ νωρίς τη σφραγίδα του και ο Χένινγκ Μπεργκ ασφαλώς και χαμογελά. Του έδειξε από την αρχή πως επενδύει πολύ στην ποιότητά του. Αν εξαιρεθεί το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ, όπου έπαιξε 74 λεπτά, στα υπόλοιπα έξι μετρά 90λεπτα. Να σημειωθεί πως δεν μπορεί να βοηθήσει στην Ευρώπη, μιας και δεν είναι στη λίστα. Μελανό σημείο το γεγονός ότι δέχθηκε τρεις κάρτες και θα λείψει στον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου εντός έδρας, που θα ακολουθήσει της δοκιμασίας απέναντι στον Απόλλωνα (23/11).

Σίγουρα, ευχή όλων στην Ομόνοια είναι να «πυροβολήσει» περισσότερο, δηλαδή να σκοράρει, ούτως ώστε να βοηθήσει στην προσπάθεια παραμονής στην κορυφή μέχρι το τέλος. Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν λίγο καιρό ήταν για ένα έτος, αλλά είναι δεδομένο πως γίνονται προσπάθειες από τη διοίκηση για να βάλει την υπογραφεί του για περισσότερα χρόνια. Είναι σε μία ηλικία (30 χρόνων) που μπορεί να προσφέρει πολλά στους τριφυλλοφόρους.