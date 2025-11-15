Της λείπουν οι ασίστ του

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Ο Κονσεϊσάο μετράει μόλις μία και αυτή στην πρεμιέρα

Η απόκτηση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο από την ΑΕΛ το περασμένο καλοκαίρι έφερε ένα μικρό ντελίριο ενθουσιασμού στο γαλαζοκίτρινο οικοδόμημα. Είχε δείξει καλά δείγματα γραφής στη θητεία του κατά την περσινή περίοδο στην Ανόρθωση. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της «Κυρίας», σε μία χρονιά που έδωσε δέκα ασίστ και πέτυχε έξι γκολ.

Αποδεδειγμένα λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όμως για την ώρα, δεν είναι ουσιαστικός στη λεμεσιανή ομάδα καθώς μετράει μόλις μία ασίστ, που αποτελεί το δυνατό του όπλο. Και αυτή έγινε στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί «κακή» μεταγραφή αφού δείχνει διάθεση και προσπαθεί να γίνει ουσιαστικός σε αυτά τα 765 λεπτά συμμετοχής. Σίγουρα, επί Πάολο Τραμετσάνι και στις βαριές ήττες, είχε έναν άλλο ρόλο, αυτόν του φουλ μπακ, που δεν τον βοηθούσε και, κατ΄ επέκταση, δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα.

Ελπίζει και ο ίδιος πως, από εδώ και μπρος, θα γίνει ξανά… σερβιτόρος. Σε έναν τομέα, αυτόν της δημιουργίας, που η ΑΕΛ έχει πρόβλημα και το πιστοποιούν τα μόλις δώδεκα γκολ σε δέκα αγώνες.

Διαβαστε ακομη