Για τις εντυπώσεις και την κατάταξη

Την ομάδα της Σκωτίας αντιμετωπίζει απόψε (21:45) η Εθνική Ελλάδας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στον προτελευταίο από τους αγώνες της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Με τον στόχο της πρόκρισης ή έστω της συμμετοχής στα πλέι οφ για τη δεύτερη ευκαιρία να έχει χαθεί, το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στοχεύει πια σε μια καλή εμφάνιση κι ένα θετικό αποτέλεσμα, για τρεις λόγους.

Αφενός για να διασκεδάσει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τις εντυπώσεις και να μην υποχωρήσει άλλο στο ranking της FIFA (έχασε οκτώ θέσεις τον Οκτώβριο), αφετέρου για να ανακάμψει βγάζοντας αντίδραση μετά τις ήττες της σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη και κατά τρίτον για να αποφευχθεί μια τέταρτη συνεχή ήττα σε προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 1973.

Αγωνιστικά, ο πρώην μέσος της Χιμπέρνιαν, Νεκτάριος Τριάντης -γεννημένος στην Αυστραλία- έλαβε την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ελλάδας, με τον 22χρονο παίκτη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ να διεκδικεί το διεθνές ντεμπούτο του. Ο Γιοβάνοβιτς έχει επίσης καλέσει τον 18χρονο Χαράλαμπο Κωστούλα, όμως, από την άλλη, ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας δεν υπολογίζει στους τραυματίες Γιάννη Κωνσταντέλια, Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, Φώτη Ιωαννίδη και στον τιμωρημένο (κάρτες) Χρήστο Ζαφείρη.

Η Σκωτία ταξίδεψε στην Ελλάδα για να διεκδικήσει την αυτόματη πρόκριση στα τελικά της Βόρειας Αμερικής, κάτι που θα συμβεί μόνο εάν τερματίσει πρώτη έχοντας νικήσει την Ελλάδα και τη Δανία, την οποία υποδέχεται την τελευταία αγωνιστική. Μία πιθανή ενδεκάδα θα απαρτίζεται από τους Βλαχοδήμο (Τζολάκη), Ρότα, Ρέτσος, Κουλιεράκη, Τσιμίκα (Γιαννούλη), Μουζακίτη (Μάνταλο), Κουρμπέλη, Καρέτσα, Μπακασέτα, Τζόλη και Παυλίδη.