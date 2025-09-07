Πάνοπλη για το 2Χ2 η Εθνική Ελλάδας!

Την προετοιμασία της για το αυριανό (08/09, 21:45) κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 ολοκλήρωσε η Εθνική ομάδα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει να διαχειριστεί απουσίες (πέρα από τη δεδομένη του Δημήτρη Γιαννούλη), ενώ υπάρχει μεγάλη πίστη στο πλάνο που έφερε τη νίκη με το ευρύ 5-1 επί της Λευκορωσίας στην πρώτη αγωνιστική.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου και θα ψάξει τη νίκη απέναντι στη Δανία, έτσι ώστε να κάνει το 2Χ2 και να πάρει προβάδισμα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης, μετά και την ισοπαλία των Σκανδιναβών με τη Σκωτία στην πρεμιέρα του ομίλου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ζήτησε από τους παίκτες του συγκέντρωση και προσοχή, ενώ θέλει να δει στον αγωνιστικό χώρο τα στοιχεία που είδε και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Λευκορώσους, δηλαδή έλεγχο της μπάλας και του ρυθμού και παιχνίδι πρωτοβουλίας.

Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μη γίνει καμία αλλαγή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και να παρατάξει την ίδια 11άδα με το πρώτο παιχνίδι.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται κατάμεστο, καθώς έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια αδιάθετα.