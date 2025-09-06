Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Την Τρίτη θα οριστεί το Κηφισιά-Παναθηναϊκός!

Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής, με μία εκκρεμότητα να παραμένει: Η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, η οποία αναμένεται να οριστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, η Λίγκα τονίζει ότι ο αγώνας θα οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. που έχει συγκληθεί για την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 15:30! Και προφανώς η εκκρεμότητα έχει να κάνει με την έδρα του παιχνιδιού, που παραμένει άγνωστη, με την Κηφισιά να έχει προτείνει τη Λάρισα για το ματς με το «τριφύλλι».

Από εκεί και πέρα, η αγωνιστική δράση ξεκινά το Σάββατο (13/09), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18:00, ενώ στις 20:00 διεξάγονται δύο αναμετρήσεις: Ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Βόλο στο Αγρίνιο και ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Άρη στο Περιστέρι. Την Κυριακή (14/09) ακολουθούν τρεις σημαντικοί αγώνες: Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ στις 18:00, ο Λεβαδειακός την ΑΕΚ στις 20:00 και ο ΟΦΗ τον ΠΑΟΚ στις 21:30, ολοκληρώνοντας το κυρίως πιάτο της αγωνιστικής.