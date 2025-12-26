Ιανουάριος/Μεταγραφές: «Μπαμ» και απροσδόκητες μετακινήσεις

Το περασμένο καλοκαίρι το μεταγραφικό σκηνικό στην Κύπρο πρόσφερε έντονες συγκινήσεις. Η Πάφος FC έκανε το μεγάλο «μπαμ» με την απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τους στόχους της, ενώ δεν έλειψαν και οι απροσδόκητες μετακινήσεις.

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος αποχώρησε από την Πάφο και ντύθηκε στα πράσινα της Ομόνοιας. Ήταν μια εξέλιξη που λίγοι είχαν προβλέψει ή και… κανένας.

Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πλησιάζει, το ερώτημα επανέρχεται: θα υπάρξουν νέα «μπαμ» ή κινήσεις που θα αιφνιδιάσουν; Ίδωμεν…