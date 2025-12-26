Ο Μαρινάκης ζήτησε το ένα πέταλο του City Ground να πάρει το όνομα του θρύλου της Νότιγχαμ που έφυγε από τη ζωή

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πενθεί για τον θάνατο του θρύλου της, Τζον Ρόμπερτσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη 25/12, σε ηλικία 72 ετών.

Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Ευάγγελος Μαρινάκης, ζήτησε από το διοικητικό συμβούλιο της Νότιγχαμ να μετονομαστεί το ένα πέταλο του γηπέδου της ομάδας σε «The John Robertson Stand», για να τιμηθεί έτσι η μνήμη του Σκωτσέζου παλαίμαχου μεσοεπιθετικού.

«Αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα βαθιάς θλίψης για όλους όσους συνδέονται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ενωνόμαστε για να θρηνήσουμε τον θάνατο του Τζον Ρόμπερτσον — ενός αληθινού θρύλου αυτού του σπουδαίου συλλόγου με κάθε έννοια της λέξης. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του και σε όλους όσους τον αγαπούσαν.Σήμερα, εισηγήθηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο την μετονομασία της κερκίδας Bridgford σε "Κερκίδα John Robertson" προς τιμήν του και σε διαρκή αναγνώριση της εξαιρετικής του συμβολής στον σύλλογό μας, έτσι ώστε η κληρονομιά του — και ο μεγάλος μας ήρωας — να μείνουν για πάντα στη μνήμη μας», δήλωσε ο Ευάγγελος Μαρινάκης.

