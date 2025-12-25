Ο πιο σταθερός παίκτης της φετινής ΑΕΚ δεν βάζει γκολ

Μάιος 2025. Στην ΑΕΚ όλα… μαύρα και άραχνα. Οι έξι σερί ήττες στα πλέι οφ, το εφιαλτικό φινάλε στην σεζόν, η τοξική σχέση Αλμέιδα-ΑΕΚ, έφερνε παγωμάρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Οι παίκτες της Ένωσης σκέφτονται και… ξανασκέφτονται το μέλλον τους. Ανάμεσα τους και ένας ποδοσφαιριστής που γύρισε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια για να παίξει στην ΑΕΚ και να καταφέρει μαζί της να επανέλθει στην κορυφή. Η πρώτη χρονιά ήταν ότι χειρότερο θα μπορούσε να σκεφτεί ακόμη και ο μεγαλύτερος εχθρός του Θωμά Στρακόσια. Από το γκολ από τον… συνάδελφο του τερματοφύλακα στην Αρμενία με τη Νόα, τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, τις κακές εμφανίσεις της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στην σεζόν, τα 6 γκολ στο Καραϊσκάκη, ο… παραγκωνισμός προς το τέλος της χρονιάς. Σίγουρα όσα έγιναν πέρυσι ο Θωμάς θέλει να τα ξεχάσει. Και το έκανε. Ακόμη και τις σκέψεις πρόωρης αποχώρησης τις έκανε… πέρα.

Αντ’ αυτού έκατσε και δούλεψε. Είδε σοβαρά το πρόβλημα και το αντιμετώπισε. Σε αυτό τον στόχο τον βοήθησε η ίδια η ΑΕΚ. Με ένα πολύ σοβαρό και μεθοδικό προπονητή που τον έχρισε αμέσως Νο1 δίχως δεύτερη κουβέντα. «Εχω έναν βασικό τερματοφύλακα, ο δεύτερος παίζει σε κάποια παιχνίδια Κυπέλλου» είχε πει μέσες-άκρες ο Μάρκο Νίκολιτς το περασμένο καλοκαίρι στην Ολλανδία.

Ο Γκαρόφαλο και η δουλειά που έκανε τη διαφορά

Με ένα προπονητή τερματοφυλάκων που είχε φιλοδοξίες για τη δουλειά του, μιλά την ίδια γλώσσα με τον Στρακόσια και τον Μπρινιόλι και ανέβασε αμέσως το επίπεδο της προπόνησης. Ο Μάρκο Γκαρόφαλο είχε τις εξαιρετικές συστάσεις από τον Ατρόμητο, όπου ανέδειξε στα δύο χρόνια που δούλεψε τους δύο τερματοφύλακες (Γιαννιώτη και Τσιντώτα αντίστοιχα) MVP της σεζόν με την ψήφο των φιλάθλων. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ρώτησε σε Ελλάδα και Ιταλία για τον συμπατριώτη του και αμέσως τον προσέλαβε.

Και βεβαίως με την ιδιοκτησία να πιστεύει τον Θωμά Στρακόσια, να τον στηρίζει και να του προσφέρει από την πρώτη ημέρα που ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια το πιο μεγάλο συμβόλαιο τερματοφύλακα στην Super League, με τις ετήσιες αποδοχές του να φτάνουν το 1,6 εκατ.ευρώ.

Ενας βασικός, ο Θωμάς

Το καλοκαίρι στην Ολλανδία έγινε το turning point του Στρακόσια. Θυμήθηκε γιατί έφυγε πολύ μικρός από την Ελλάδα για την Ιταλία το 2012. Γιατί φόρεσε 208 φορές την φανέλα της Λάτσιο, γιατί πήρε μεταγραφή στην Premier League, γιατί έγινε βασικός στην Εθνική Αλβανίας, γιατί ηγείται της πατρίδας του σε μεγάλες διοργανώσεις και ετοιμάζεται για το Μουντιάλ του καλοκαιριού μέσω των πλέι οφ σε λίγους μήνες.

Ο Στρακόσια μπήκε στο ματς με την Χάποελ Μπερ Σεβά το καλοκαίρι για τα προκριματικά μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ψυχολογία «είμαι εδώ». Κουβάλησε την ομάδα στα προκριματικά και στις τρεις προκρίσεις. Κυρίως με την εμφάνιση του στις Βρυξέλλες απέναντι στην Αντερλεχτ, όπου κράτησε το σκορ στο 1-1 στο τέλος. Ο Θωμάς ήταν ξανά εδώ και… επίσημα πια. Είχε πάρει το ψυχολογικό boost που έψαχνε, ο κόσμος τον χειροκρότησε θερμά, φωνάζουν ξανά το όνομα του με την είσοδο του στο γήπεδο. Τι καλύτερο να περιμένει… Δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε με σοβαρότητα και συνεχώς βελτιωμένη εικόνα κάτω από τα δοκάρια. Σε επεμβάσεις, σε τοποθετήσεις του, στο παιχνίδι με τα πόδια. Με λάθη – όπως όλοι οι παίκτες – αλλά με την ικανότητα να κρατά την ΑΕΚ όρθια σε πολλά παιχνίδια που τον χρειάστηκαν οι υπόλοιποι.

Το 1,93μ του ορθώθηκε κάτω από τα δοκάρια της ΑΕΚ στα παιχνίδια σε Super League και Conference League και αποτελεί τον πιο σταθερό ποδοσφαιριστή της Ένωσης από την πρώτη ημέρα των επίσημων αγώνων του Ιουλίου μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι μάλιστα τον ανέδειξαν καλύτερο τερματοφύλακα στην Ελλάδα στον α’ γύρο, αφήνοντας πίσω Τζολάκη και Πλαβένκα. 27 συμμετοχές μετρά φέτος με 13 παιχνίδια στο… μηδέν. Το όνειρο κάθε προπονητή, πολύ περισσότερο του Νίκολιτς.

O Στρακόσια έπιασε και πέναλτι, κράτησε νίκες της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει ξανά τερματοφύλακα που μπορεί να βασιστεί πάνω του και να είναι επιδραστικός στο αποτέλεσμα της ομάδας. Έπιασε πέναλτι όταν… καιγόταν η ΑΕΚ, κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και την σεζόν του νταμπλ η Ένωση είχε τερματοφύλακα που έκανε «διαχείριση» στο παιχνίδι και στο αποτέλεσμα. Ο Στρακόσια είναι επιδραστικός όπως είπαμε και πριν. Παίζει για το αποτέλεσμα, παίζει για να κερδίσει η ΑΕΚ.

Ο Στρακόσια πατάει πολύ γερά στα πόδια του. Και αυτό το περνάει και σ' ολόκληρη την ομάδα, που πλέον αισθάνεται απόλυτα εμπιστοσύνη για το... τελευταίο οχυρό της μέσα στο γήπεδο. Ο Μπρινιόλι δίπλα του παίρνει τα ματς Κυπέλλου και έχει αποδεχθεί τον ρόλο του και την απόφαση Νίκολιτς-Ριμπάλτα να υπάρχει ένας βασικός τερματοφύλακας και να μην γίνεται… μάχη κάθε Κυριακή. Για λόγους ψυχολογίας, αυτό στον τερματοφύλακα δεν λειτουργεί όπως στο υπόλοιπο σύνολο. Για όσους έχουν απορίες, ο ίδιος ο Θωμάς απαντά φέτος σε αυτό.

Ο ίδιος ο 30χρονος πορτιέρε μιλώντας στο Athletiko μετά το τέλος του μεγάλου διπλού στην Τουρκία με την Σαμσουνσπόρ ανέλυσε γιατί βλέπουμε διαφορετικό… Στρακόσια φέτος. Στήριξε την εικόνα του στην εμπιστοσύνη του προπονητή, στη δουλειά του με τον Γκαρόφαλο και στην ήρεμη προσωπική του ζωή. Η οικογένεια στα περισσότερα ματς δίπλα του. Εντός και εκτός έδρας. Ο Φώτης Στρακόσια… κέρβερος δίπλα του, η μητέρα του, ο αδερφός του Δημήτρης, η σύντροφος του. Όλα μετράνε στο ποδόσφαιρο. Και η πιο μικρή λεπτομέρεια για την ψυχολογία του αθλητή. Πολλώ δε μάλλον για τον τερματοφύλακα.

athletiko.gr