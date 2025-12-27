Μετά το φαγοπότι, ξανά μπόλικο ποδόσφαιρο - Το τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (27/12)
Ξανά στον καναπέ οι ποδοσφαιρόφιλοι...
Cytavision 3
14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ - Μάντσεστερ Σ.
17:00 Άρσεναλ - Μπράιτον
19:30 Τσέλσι - Άστον Βίλα
21:45 Πίζα - Γιουβέντους
Cytavision 4
13:30 Πάρμα - Φιορεντίνα
16:00 Λέτσε - Κόμο
19:00 Ουντινέζε - Λάτσιο
Cytavision 5
17:00 Λίβερπουλ - Γουλβς
Cytavision 6
17:00 Γουέστ Χαμ - Φούλαμ
23:59 ΝΒΑ: Σακραμέντο - Ντάλας
Cytavision 7
17:00 Μπρέντφορντ - Μπόρνμουθ
Cytavision 8
17:00 Μπέρνλι - Έβερτον