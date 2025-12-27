Υπό το βλέμμα του Εμπαπέ, το Μάλι έβαλε τέλος στο νικηφόρο σερί του Μαρόκου

Το Μάλι έβαλε τέλος στο σερί των 19 νικών που κατείχε το Μαρόκο μέχρι και την πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όταν είχε νικήσει με 2-0 τις Κομόρες.

Μαρόκο και Μαλί αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, για την 2η αγωνιστική του Α΄ ομίλου. Τον αγώνα παρακολούθησε από τις εξέδρες του γηπέδου και ο Κιλιάν Εμπαπέ, φορώντας φανέλα του Ασράφ Χακίμι.

Ο μέσος Μπραχίμ Ντίαζ εκτέλεσε πέναλτι στις καθυστερήσεις στο 45+5΄ για το 1-0 του Μαρόκου, αλλά το Μάλι ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι στα μέσα του δεύτερου μέρους με τον Λασίν Σιναγιόκο (64΄). Και τα δύο πέναλτι δόθηκαν μετά από ελέγχους VAR.

Το Μαρόκο βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ Ομίλου Α με 4 βαθμούς, ενώ η Ζάμπια, την οποία θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τη Δευτέρα (29/12), έχει 2 βαθμούς μαζί με το Μάλι, ενώ οι Κομόρες βρίσκονται στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Έτσι, όλα παραμένουν ανοιχτά στη «μάχη» της πρόκρισης, καθώς και οι τέσσερις ομάδες διατηρούν ελπίδες για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, με το Μαρόκο να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος

26/12

Ζάμπια – Κομόρες 0-0

Μαρόκο – Μάλι 1-1

Β όμιλος

26/12

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 1-1

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 1-0

Γ όμιλος

27/12

19:30 Ουγκάντα – Τανζανία

22:00 Νιγηρία – Τυνησία

Δ όμιλος

27/12

Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος

28/12

17:00 Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

22:00 Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος

28/12

14:30 Γκαμπόν – Μοζαμβίκη

22:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν