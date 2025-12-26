Σύσσωμη η Γουλβς κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη του Ζότα έξω από το «Άνφιλντ»

Για πρώτη φορά από τον τραγικό χαμό του Ζότα, το περασμένο καλοκαίρι, οι δύο ομάδες που υπηρέτησε στην Αγγλία, συναντώνται για την Premier League.

Η Γουλβς τον χάρηκε και απήλαυσε τις υπηρεσίες του προτού ο Πορτογάλος μετακινηθεί στο Μέρσεϊσαϊντ για χάρη των «κόκκινων», το 2020.

Και με την ευκαιρία της παρουσίας στο «Άνφιλντ» για το Σαββατιάτικο παιχνίδι με τη Λίβερπουλ, οι «λύκοι» με ολόκληρη την αποστολή τους κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή που «έσβησε» στην άσφαλτο, το περασμένο καλοκαίρι…