Ταβάρες και Καμπάτσο δεν έφεραν την…άνοιξη και η Ρεάλ υποτάχθηκε στη Μονακό!

Η Μονακό επικράτησε 100-95 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Πριγκιπάτο για τη 18η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, παίρνωντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα.

Οι Μονεγάσκοι είχαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός πως είδαν τους φιλοξενούμενους να έχουν σε τρομερό βράδυ τον Φακούντο Καμπάτσο και Έντι Ταβάρες, οι οποίοι σημείωσαν μαζί 49 πόντους πήραν τελικά το ροζ φύλλο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε πέντε παίκτες δψήφιους ενώ τη διαφορά έκανε ο Ελί Οκομπό, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους με 2 ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Από την άλλη, η «βασίλισσα» είχε σε μεγάλη μέρα τον Φακούντο Καμπάτσο, με τον Αργεντίνο να κάνει double-double, σημειώνοντας 28 πόντους με 10 ασίστ και 5 ριμπάουν. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Έντι Ταβάρες ο οποίος σημείωσε και εκείνος double-double, σκοράρωντας 21 πόντους και κατεβάζοντας 11 ριμπάουντ.

Το ματς

Οι Μονεγάσκοι ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και κατάφεραν να προηγηθούν με 7-2, βρίσκοντας κυρίως καλάθια από τη γραμμή των βολών. Η Ρεάλ εκμεταλλευόμενη κυρίως τη δύναμή της κάτω από το καλάθι και έχοντας τον Ταβάρες να δεσπόζει, προσπέρασε με 18-15 τρία λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, με τον ψηλό της «Βασίλισσας» να φτάνει ήδη τους 13 πόντους. Ωστόσο, τα τρίποντα των Στραζέλ και Τζέιμς, έδωσαν εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +1 (21-20).

Στην αρχή του δεύτερου δεκάλεπτου, με τον Νέντοβιτς να είναι πρωταγωνιστής η Μονακό προηγήθηκε με +4 (28-24), ενώ λίγο αργότερα, ο Στραζέλ, σημειώνοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους, έγραψε το 34-27 για την ομάδα του. Η επαναφορά του Ταβάρες στο παρκέ, έδωσε ώθηση στους Ισπανούς, οι οποίοι μείωσαν σε 36-34, πριν έρθει η περιφερειακή γραμμή των Γάλλων να στείλει και πάλι τη διαφορά στο +6 (42-36) ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξαν πολλά με τους γηπεδούχους να διατηρούν το προβάδισμα και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 47-43.

Οι Μονεγάσκοι, τρέχοντας σερί 8-0 πήραν εκτόξευσαν τη διαφορά στο +12 (55-43), μετά από τα δύο τρίποντα των Οκόμπο και Τζέιμς και το δίποντο του Τάις. Οι φιλοξενούμενοι, απόντος του Ταβάρες και με τον Καμπάτσο να είναι πρωταγωνιστής μείωσαν σε 61-57. Οι δύο ομάδες αντάλλασσαν καλάθια για αρκετή ώρα, πριν έρθει ο Νέντοβιτς με ακόμη ένα τρίποντο να διαμορρφώσει το 70-62, ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Παρ' όλα αυτά, το φινάλε του τρίτου δεκάλεπτου άνηκε στη Ρεάλ: Με σερί 8-0, έπειτα από τα καλάθια των Οκέκε και Ντεκ το σκορ διαμορφώθηκε στο 70-70.

Με την έναρξη της τελευταίας περιόδου η Ρεάλ πήρε για πρώτη φορά το προβάσμα με 73-71, έπειτα από το καλάθι του Ντεκ. Η απάντηση της ομάδας του Σπανούλη ήταν άμεση: Ο Μίροτιτς, ευστοχώντας σε δύο σερί τρίποντα διαμόρφωσε το σκορ στο 81-75 με έξι λεπτά να απομένουν, ενώ λίγο αργότερα το καλάθι του Χέιζ έδωσε αέρα οκτώ πόντων (83-75) στη Μονακό. Οι φιλοξενούμενοι, προϊόντος του χρόνου, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό με τη διαφορά να ανεβαίνει στο +11 (89-77). Στον χρόνο που επέμενε, παρά τις προσπάθειες της Ρεάλ να μπεί ξανά στο παιχνίδι, οι Μονεγάσκοι διατήρησαν το προβάδισμα, παίρνωντας το ροζ φύλλο αγώνα με 100-95.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 47-43, 70-70