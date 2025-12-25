Zero Hora: «Συμφωνία Γκρέμιο - Τετέ»

Πολύ κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Τετέ βρίσκεται η Γκρέμιο, σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα του Πόρτο Αλέγρε Zero Hora, η οποία αποκάλυψε το θέμα για το ενδιαφέρον πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, η Γκρέμιο είναι πολύ κοντά να ανακοινώσει επίσημη την επιστροφή του Τετέ στον βραζιλιάνικο σύλλογο.

Η ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε τα βρήκε σε όλα με την πλευρά του παίκτη και ο ατζέντης Πάμπλο Μπουένο βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό για να κλείσει το deal.

Η πρόταση της Γκρέμιο αφορά δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς τον προσεχή Ιανουάριο.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, η Γκρέμιο προσφέρει ως ενοίκιο το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (9,7 εκατομμύρια ρεάις) και άλλα 4 εκατομμύρια ευρώ (26 εκατομμύρια ρεάις) ως υποχρεωτική οψιόν αγοράς σε έναν χρόνο.

΄Όπως αποκαλύπτει η Zero Hora, ο Τετέ έχει συμφωνήσει για τους όρους του συμβολαίου του με την ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε και ο Πάμπλο Μπουένο ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα τονίζεται ότι δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ο Βραζιλιάνος ατζέντης να βρεθεί στην Αθήνα για να τελειώσει από κοντά το θέμα.

Στον επίλογο αναφέρεται ότι δεν αποκλείεται η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ στην Γκρέμιο να έρθει πριν από την αλλαγή της χρονιάς, την ώρα που ο 25χρονος εξτρέμ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για να περάσει την περίοδο των εορτών.

sdna.gr