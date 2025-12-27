«Παγίδες» για Άρσεναλ και Σίτι, σπουδαία μάχη στο Λονδίνο – Πρόγραμμα και βαθμολογία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αρχίζει ο... Γολγοθάς των γιορτών στην Premier League

Σε μια κρίσιμη φάση εισέρχεται το επόμενο διάστημα η Premier League, καθώς έως και τις 8 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις τεσσάρων αγωνιστικών, τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να κρίνουν πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα. 

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την πρόκρισή της στους «4» του League Cup, η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια τραυματία- Στέφανου Τζίμα και θα «κυνηγήσει» την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει επικεφαλής στη βαθμολογία. Από την πλευρά τους, οι «γλάροι» δεν έχουν «γευθεί» τη χαρά της νίκης στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια τους στην Premier League (0-2-2).

Η Μάντσεστερ Σίτι αναμετράται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ», στο πρώτο -χρονικά- ματς του Σαββάτου, και, αν πάρει το «τρίποντο», θα «σκαρφαλώσει» -έστω και προσωρινά- στο... ρετιρέ, αυξάνοντας την πίεση για νίκη στην Άρσεναλ. Οι «σίτιζενς» μετρούν μόνο νίκες στους τελευταίους πέντε αγώνες τους στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι «κόκκινοι» χρειάζονται βαθμούς για να απομακρυνθούν ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Από την πλευρά της, η -τρίτη της κατάταξης- Άστον Βίλα «τρέχει» ένα σερί 10 νικών σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων επτά στο πρωτάθλημα, ωστόσο έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στην -τέταρτη- Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τις δύο ομάδες να χωρίζει... απόσταση επτά βαθμών και τους «μπλε» να προέρχονται από ισοπαλία με τη Νιούκαστλ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ».

Από εκεί και πέρα, η -κάτοχος του τίτλου- Λίβερπουλ έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει την τρίτη διαδοχική νίκη της στην Premier League, καθώς φιλοξενεί στο «Άνφιλντ» την ουραγό Γουλβς, που παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, η οποία βρίσκεται στο -5 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και στο +6 από τη... σωτηρία, θα παλέψει για να επιστρέψει στις επιτυχίες ύστερα από δύο σερί ήττες και συνολικά έξι ματς χωρίς «τρίποντο» (0-3-3). Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Παρασκευή 26/12

Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 

Σάββατο 27/12

14:30 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι

17:00 Άρσεναλ-Μπράιτον

17:00 Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ

17:00 Μπέρνλι-Έβερτον

17:00 Λίβερπουλ-Γουλβς

17:00 Γουέστ Χαμ-Φούλαμ

19:30 Τσέλσι-Άστον Βίλα

Κυριακή 28/12

16:00 Σάντερλαντ-Λιντς

18:30 Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβαστε ακομη