Βαθμολογία Ευρωλίγκας: Δεύτερη σερί νίκη για Ολυμπιακό και πρώτο διπλό μετά από δύο μήνες

Το βράδυ της Παρασκευής (26/12) έπεσε η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με συνολικά τρεις αναμετρήσεις.

Παρ' ότι βρέθηκε στο +20 προς τα τέλη της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός φλέρταρε με ένα μεγάλο... κάζο στην Μπολόνια, ωστόσο, στο φινάλε πήρε τη νίκη με το οριακό 97-94 επί της Βίρτους και πανηγύρισε το πρώτο του διπλό στη διοργάνωση μετά από δύο μήνες.

Με τη νίκη αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις δύο διαδοχικές και τις δέκα στη φετινή χρονιά, ανεβαίνοντας στο 10-7 και την 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Η 18η αγωνιστική:

Τρίτη 23/12

Dubai BC-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός 85-92

Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99

Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26/12

Παρτίζαν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης 100-95

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός 94-97

Η βαθμολογία: