Σκόραρε ξανά με την Αλ Ούλα και έφτασε τα 14 γκολ ο ασταμάτητος Κουλούρης!

Ο Έλληνας στράικερ της Αλ Ουλά συνεχίζει να βρίσκει δίχτυα στην δεύτερη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, αυτή τη φορά κόντρα στην Αλ Τζαμπαλάιν.

Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης από κοντινή απόσταση, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του.

Με το γκολ αυτό που σημείωσε έφτασε τα 14 τέρματα τη φετινή χρονιά, έχοντας πετύχει 11 με την Αλ Ούλα και τρία με την πολωνική Πογκόν, πριν πάρει τη μεταγραφή του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: sdna.gr