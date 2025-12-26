ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άκυρος συναγερμός για Αλμέιδα: Διέψευσε ότι θέλει να φύγει από τη Σεβίλλη

Ανυπόστατο χαρακτήρισε ο Αργεντινός το δημοσίευμα που τον ήθελε αποφασισμένο ν’ αποχωρήσει από τους Ανδαλουσιανούς.

Την παραφιλολογία περί αποχώρησης με δική του πρωτοβουλία από τη Σεβίλλη διέψευσε ο Ματίας Αλμέιδα.

Νωρίτερα την Παρασκευή το «Estadio Deportivo» ανέφερε ότι ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ σκέφτεται το ενδεχόμενο παραίτησης από τους Ανδαλουσιανούς.

Νεότερο δημοσίευμα ωστόσο του «COPE Sevilla», που επικαλείται μάλιστα επικοινωνία με τον ίδιο τον Αργεντινό, ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι ο Αλμέιδα δήλωσε χαρούμενος και αφοσιωμένος στη Σεβίλλη και επανέλαβε αυτό που είχε τονίσει σε συνέντευξη Τύπου προ καιρού ότι σκοπεύει να εξαντλήσει το τριετές συμβόλαιό του.

Πηγή: sport-fn.gr

