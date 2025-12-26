Ο... καπετάνιος Φουρνιέ έβγαλε τον Ολυμπιακό από την «τρικυμία» στην Μπολόνια για τη νίκη-θρίλερ επί της Βίρτους!

Μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός και την πανηγύρισε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Μπολόνια, απέναντι στην Βίρτους (97-94), για την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο 10-7 ανέβηκαν οι Πειραιώτες (6-3 εντός και 4-4 εκτός έδρας), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χρησιμοποιεί ροτέισον δέκα παικτών και να παίρνει πολλά από πολλούς. Από τον Εβάν Φουρνιέ και τον Σάσα Βεζένκοβ, από τον Άλεκ Πίτερς και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ, από τον Κώστα Παπανικολάου.

Συμπαγής αμυντικά και με καλή κυκλοφορία της μπάλας, ο Ολυμπιακός έφτιαξε την ψυχολογία του εν όψει ΟΑΚΑ (2/1 στις 21:15), ενώ θα έχει και αρκετές ημέρες ξεκούρασης και δουλειάς καθώς θα κάνει το ρεπό του στη Stoiximan GBL.

Στο 8-10 έπεσε η Βίρτους (6-2 εντός και 2-8 εκτός έδρας), που ήταν πλήρης και έκανε αντεπίθεση από το -20 (57-77). Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν καυτός στο πρώτο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο για να τον φρενάρε. Στο φινάλε ο Άλστον αστόχησε σε τρίποντο, που θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση.

O αγώνας

Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε πρόβλημα στο μαρκάρισμα του Έντουαρντς, είδε τον Γουόκαπ να χρεώνεται νωρίς με δύο φάουλ και δεν βρήκε μια ευκαιρία να χτίσει μια μικρή διαφορά. Αντ’ αυτού, οι γηπεδούχοι σκόραραν στο τρανζίσιον (18-15 στο 7′), με τον Φουρνιέ να ισοφαρίζει στο 20-20 με σουτ από την περιφέρεια προς το τέλος της περιόδου (25-23).

Ο Φουρνιέ ήταν ζεστός, έβαλε και τρίτο τρίποντο για το 32-37 στο 13′ καθώς ο Μπαρτζώκας είχε Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Χολ γύρω του. Ο Ολυμπιακός είδε τους γηπεδούχους να συμπληρώνουν τα ομαδικά νωρίς, έβαλε τις βολές, μπορούσε να αποφύγει κάποια λάθη και να χτίσει μεγαλύτερο προβάδισμα, όμως το 41-50 ημιχρόνου ήταν ευχάριστο και μάλιστα με τον προπονητή των ερυθρόλευκων να έχει στηριχθεί σε ροτέισον δέκα παικτών και επί της ουσίας σε δύο πεντάδες.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο β’ μέρος με τον Φουρνιέ στη θέση του Ντόρσεϊ, είχε εκπληκτικές συνεργασίες με τα χέρια του Μιλουτίνοβ να συνδυάζουν το θέαμα με την ουσία, είδε τον Σέρβο σέντερ να βάζει βολές και δίποντο για το 53-69 στο 27′. Ντόρσεϊ και Φουρνιέ συνέχισαν να σκοράρουν κατά ριπάς για το 57-77 στο 29′, όμως το ματς δεν είχε κριθεί.

Η αποβολή του Γουόκαπ με πέντε φάουλ και ένα σερί 10-0 των Ιταλών οδήγησαν στο 72-80, με τον Μπαρτζώκα να επαναφέρει Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ στο 33′. Η διαφορά έπεσε μέχρι τους τέσσερις (84-88) χάρη σε απίθανα τρίποντα του Βιλντόσα, με τον Ντόρσεϊ να κάνει απίστευτο λάθος και τους γηπεδούχους να βγάζουν αιφνιδιασμό για το 88-90 στο 1:41.

Ο Ντόρσεϊ με εκπληκτική εκτέλεση από μέση απόσταση έκανε το 92-95, ο Ντιουφ κάρφωσε για το 94-95 στα 8.6″, ο Πίτερς έβαλε βολές για το 94-97 και στα 3″ που έμειναν, η Βίρτους έδωσε τη μπάλα στον Άλστον που βγήκε από τα τέσσερα μέτρα στο τρίποντο, εκτέλεσε αλλά δεν βρήκε στεφάνη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Τεπενιέ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-23, 41-50, 60-77, 94-97

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 19η αγωνιστική η Βίρτους θα υποδεχθεί στη Μπολόνια την Αρμάνι Μιλάνο (2/1 στις 21:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει στο Telekom Center Athens με τον Παναθηναϊκό (2/1 στις 21:15).