Λύγισε τη Νιούκαστλ και βλέπει τετράδα η Μαν. Γιουνάιτεντ!

Δυναμικά παρούσα στη μάχη για ένα εισιτήριο του Champions League δήλωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έστω και με την ψυχή στο στόμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» λύγισαν 1-0 τη Νιούκαστλ και πανηγύρισαν μεγάλη νίκη ανήμερα της Boxing Day.

Ένα φοβερό γκολ του Ντόργκου στο 24’ (όταν πήρε απόκρουση μέσα στην περιοχή και τίναξε τα δίχτυα με εκπληκτικό βολέ) αποδείχθηκε αρκετό για την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ.

Γιατί οι «καρακάξες» πίεσαν, είχαν δοκάρι στο 62’ με τον Χολ (όπως και η Γιουνάιτεντ δυο λεπτά νωρίτερα με τον Σέσκο), ωστόσο δεν μπόρεσαν ν’ αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που έφτιαξαν.

Έτσι, οι γηπεδούχοι προστάτευσαν το τρίποντο, με το οποίο επέστρεψαν στις επιτυχίες μετά από τρία ματς στο «Ολντ Τράφορντ».

Και όχι μόνο άνοιξαν τη διαφορά από τη σημερινή τους αντίπαλο στο +6, αλλά έπιασαν (έστω και με ματς παραπάνω) τις Τσέλσι και Λίβερπουλ στην τέταρτη θέση της Premier League.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 26/12

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιουκάστλ 1-0

(24’ Ντόργκου)

Σάββατο, 27/12

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Άρσεναλ-Μπράιτον (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ (17:00)

Μπέρνλι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Γουλβς (17:00)

Γουέστ Χαμ-Φούλαμ (17:00)

Τσέλσι-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή, 28/12

Σάντερλαντ-Λιντς (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ (18:30)