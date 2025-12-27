ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτι λέει του Σάβο στην ΑΕΛ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Εντείνονται οι διεργασίες στους γαλαζοκίτρινους για ενίσχυση

Ένα από τα ονόματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το μεταγραφικό κομμάτι στην ΑΕΛ, είναι αυτό του Ζακάρια Σάβο. Γνωστός μας από το πέρασμά του στον Άρη τα προηγούμενα χρόνια, ο Σουηδός επιθετικός δεν βρίσκει τα πόδια του στην Τζουργκάρντεν, με αποτέλεσμα και αυτός και η ομάδα του να θέλουν να βρουν έναν τρόπο να αποχωρήσει.

Η ΑΕΛ, σύμφωνα με τα όσα γράφουν στη Σουηδία, ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, όπως επίσης και η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Είναι δεδομένο πως η ομάδα της Λεμεσού χρειάζεται άμεσα ποιοτική ενίσχυση στο «9». Εάν κιόλας ο ποδοσφαιριστής που αν έρθει γνωρίζει τα… λημέρια, ακόμα καλύτερα.

Ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Ζόελ Νταμάχου, γνωρίζει πολύ καλά τον Σάβο από την κοινή τους παρουσία στον Άρη. Είναι αυτός που τον έφερε για πρώτη φορά στην Κύπρο, άρα μπορεί να το κάνει ξανά αυτή τη φορά για την άλλη ομάδα της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ΑΕΛ κινείται ήδη ενεργά για την ενίσχυσή της με ποδοσφαιριστές που γνωρίζει εκ των προτέρων πως μπορούν να βοηθήσουν και πρώτη προτεραιότητα είναι η απόκτηση κεντρικού φορ. 

Ο Ζόελ Νταμάχου προσανατολίζεται σε λύσεις τις οποίες γνωρίζει πολύ καλά. Κι αυτό διότι η ΑΕΛ χρειάζεται δεδομένα ενίσχυση και η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι ιδιαίτερη. 

