Χαμός στην Παρτίζαν: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς και τους καλούσε να τα πουν τετ-α-τετ!

Η Μακάμπι Τελ-Αβίβ υποχρέωσε σε νέα βαριά ήττα την Παρτίζαν που πλέον μοιάζει με... ακυβέρνητο καράβι. Ο κόσμος της σερβικής ομάδας «βράζει», κάτι που φαίνεται σε κάθε αγώνα στην Belgrade Arena, με τους παίκτες να αποδοκιμάζονται ακόμα και όταν σκοράρουν.

Ο Ταϊρίκ Τζοουνς αποτελεί «κόκκινο» πανί για τους οπαδούς της ομάδας του Βελιγραδίου και λίγα λεπτά μετά την ήττα από την Μακάμπι λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια.

Ο Αμερικανός άνοιξε διάλογο με τους οπαδούς, τους οποίους προκαλεί να έρθουν μπροστά του...

Κατά την αποχώρηση του προς τα αποδυτήρια αποδοκιμάστηκε εκ νέου έντονα, με την κατάσταση σε όλο τον οργανισμό να είναι έκρυθμη.