Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-112: Υπερηχητική η ομάδα του Κάτας έκανε εφιαλτικό το ντεμπούτο των Πενιαρόγια και Πέιν

Η Μακάμπι διέλυσε με 112-87 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague στο ντεμπούτο Πέιν και Πενιαρόγια.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε υπερηχητικά από το Βελιγράδι, διαλύοντας την Παρτίζαν με 112-87 για τη 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Στο ντεμπούτο του Πέιν και του Πενιαρογια, οι γηπεδούχοι ήταν ανταγωνιστικοί μόνο για 10 λεπτά με την ομάδα του Κάτας να ξεφεύγει και να χάνεται από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά.

Κορυφαίοι για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Σόρκιν με 17 πόντους (6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ και ο Γουόκερ με 20 πόντους (2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ υψηλό ρυθμό και χωρίς να παίρνουν μεγάλο βαθμό οι άμυνες των δύο ομάδων. Μόλις στο 3ο λεπτό το σκορ ήταν 12-12 με την Παρτίζαν να κάνει ένα ξέσπασμα και να ξεφεύγει με 19-12 και 31-23, αλλά τη Μακάμπι να επανέρχεται και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 31-30.

Μάλιστα οι αναπάντητοι πόντοι των φιλοξενούμενων συνέχισαν και στη δεύτερη περίοδο μέχρι το (31-36) ολοκληρώνοντας σερί 13-0. Κάπως έτσι η Ισραηλινή ομάδα βρήκε ρυθμό με τον Γουόκερ να οδηγεί τους συμπαίκτες του σε νέο σερί 14-0 για το 41-56, με την ανάπαυλα να έρχεται στο 43-58.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καυτοί και στο δεύτερο μέρος. Με δύο τρίποντα του Μπρισέτ και ένα του Γουόκερ έφτασαν πολύ γρήγορα στο +24 (43-67). Οι γηπεδούχοι, των οποίων τα αγωνιστικά προβλήματα είναι μεγαλύτερα από όσα μπορεί να λύση μία καλή μεταγραφή, όπως αυτή του Πέιν, έδειχνα σε εκείνο το σημείο σημάδια διάλυσης με τον Γουόκερ να μη το συγχωρεί φτάνοντας στο +30 (51-81) στο 25ο λεπτό.

Το ρεσιτάλ της Μακάμπι συνεχίστηκε μέχρι τη λήξη της τρίτης περιόδου φτάνοντας το (59-92) με ένα ολόκληρο αγωνιστικό δεκάλεπτο να απομένει.

Δεκάλεπτο που μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα είχε, με ζητούμενα, την τελική διαφορά, αλλά και το που θα σταματήσει η Μακάμπι που είχε ήδη σκοράρει 100 από το 33ο λεπτό.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Σούκις, Ρόσι

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-30, 43-58, 59-92, 87-112

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Πενιαρόγια): Πέιν 15 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ουάσινγκτον 8 (2/6 δίποντα, 1/7 τρίποντα), Οσετκόβσκι 8, Μαρίνκοβιτς 9, Μπράουν 12 (3/6 τρίποντα, 4 ασίστ), Μπόνγκα 10 (4/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λάκιτς 6 (2/2 τρίποντα), Φερνάντο 6 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 3 (1)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Λούντμπεργκ 3, Χορντ 9 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κλαρκ 7 (6 ασίστ), Σάντος 10 (4/6 δίποντα), Λάβι 2, Γουόκερ 20 (2/3 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 5 ασίστ), Σόρκιν 17 (6/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπρισέτ 11 (3/5 τρίποντα), Ρέιμαν 8 (4 ριμπάουντ), Ντιμπαρτολομέο 5 (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), Λιφ 14 (7/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπλατ 6 (4 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Διαβαστε ακομη