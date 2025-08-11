«Τα δεδομένα για συμμετοχή Γιόβιτς με Άρη - Τι δεν θέλει να ξαναδεί ο Νίκολιτς»
Στην πιθανότητα να ντεμπουτάρει ο Γιόβιτς στη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού και στην παθογένεια του πρώτου ματς που θέλει να εξαφανίσει ο προπονητής αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Γιώργος Τσακίρης.
Για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς και το κατά πόσο υπολογίζεται στην κρίσιμη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού μίλησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Γιώργος Τσακίρης.
Συζητώντας με τον Κώστα Ζάλιαρη, σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να μπει άμεσα ο Σέρβος φορ, ωστόσο θα ήταν πιο λογικό να έρθει από τον πάγκο (ιδανικά και μ’ ένα σκορ που να ευνοεί την «Ένωση»).
Κατά τ’ άλλα, σημείωσε ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να ξαναδεί την εικόνα του πρώτου 20λεπτου στην Κύπρο (με δυο γκολ και επιπλέον ευκαιρίες) και σε καμία περίπτωση φαινόμενα όπως η άμυνα τόσο ψηλά, όσο στη φάση του 1-2.
Όσο για την ενδεκάδα, εκτίμησε ότι δεν θα έχει πολλές αλλαγές, τόνισε ότι γίνεται μάχη μεταξύ Πήλιου-Πένραϊς και προέβλεψε ότι θα είναι βασικοί οι Πινέδα και Μαρίν.
