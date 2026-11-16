Γνωστές έγιναν οι 12 εθνικές ομάδες που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028, με την Ελλάδα να εξασφαλίζει τη θέση της ανάμεσα στις ισχυρές ομάδες.

Η ολοκλήρωση των αγώνων της Κυριακής (15 Νοεμβρίου) στη League A του Nations League διαμόρφωσε οριστικά την πρώτη 12άδα, η οποία δεν πρόκειται να αλλάξει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των τελευταίων αναμετρήσεων της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται οι τρεις πρώτες ομάδες από καθέναν από τους τέσσερις ομίλους της League A του Nations League. Πρόκειται για τις Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Αυτό σημαίνει πως οι συγκεκριμένες 12 εθνικές ομάδες θα τοποθετηθούν σε διαφορετικούς προκριματικούς ομίλους, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν αντιμέτωπες μεταξύ τους στην πρώτη φάση της προκριματικής διαδικασίας. Η Ελλάδα, με άλλα λόγια, αποφεύγει όλα σχεδόν τα «μεγαθήρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028 θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ, με τις υπόλοιπες θέσεις των γκρουπ δυναμικότητας να συμπληρώνονται βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων της UEFA.

Πώς λειτουργεί το format των προκριματικών

Οι 54 εθνικές ομάδες θα χωριστούν σε 12 προκριματικούς ομίλους, εκ των οποίων οι έξι θα αποτελούνται από πέντε ομάδες και οι υπόλοιποι έξι από τέσσερις.

Οι ομάδες που θα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προημιτελικά του Nations League θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε ομίλους τεσσάρων ομάδων, καθώς οι δύο πρώτες αγωνιστικές των προκριματικών θα διεξαχθούν παράλληλα με τα προημιτελικά του Nations League, στα οποία οι συγκεκριμένες εθνικές θα έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί μέσα στο 2027, με εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις. Την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση θα εξασφαλίσουν 20 ομάδες: οι 12 νικητές των ομίλων και οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι.

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τις τέσσερις διοργανώτριες χώρες, Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία και Ουαλία, οι οποίες θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά, αλλά θα κληρωθούν υποχρεωτικά σε διαφορετικούς ομίλους.

Παράλληλα, δύο θέσεις στην τελική φάση είναι δεσμευμένες για τις δύο καλύτερες διοργανώτριες χώρες στην κατάταξη των προκριματικών που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση είτε ως πρώτες είτε ως μία από τις οκτώ καλύτερες δεύτερες.

Τι ισχύει με τα playoffs

Οι υπόλοιπες δύο έως τέσσερις θέσεις, ανάλογα με το πόσες από τις διοργανώτριες χώρες θα αξιοποιήσουν τις προνομιακές θέσεις τους, θα κριθούν μέσω playoffs τον Μάρτιο του 2028.

Σε αυτά θα συμμετάσχουν οι ομάδες που δεν προκρίθηκαν απευθείας, αλλά και οι καλύτερες μη προκριθείσες νικήτριες ομίλων του Nations League 2026-27.

Ο αριθμός των ομάδων και ο τρόπος διεξαγωγής των playoffs θα εξαρτηθούν από την αξιοποίηση των δύο ειδικών θέσεων των διοργανωτριών:

- Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο θέσεις των διοργανωτριών: Οκτώ ομάδες θα διεκδικήσουν δύο εισιτήρια, μέσα από δύο μονοπάτια με μονά ημιτελικά και τελικό.

- Αν χρησιμοποιηθεί μόνο μία θέση: Δώδεκα ομάδες θα χωριστούν σε τρία μονοπάτια, διεκδικώντας τρία εισιτήρια μέσω μονών ημιτελικών και τελικών.

- Αν δεν χρησιμοποιηθεί καμία από τις δύο θέσεις: Οκτώ ομάδες θα αγωνιστούν σε τέσσερις διπλούς αγώνες playoffs, με τους τέσσερις νικητές να παίρνουν την πρόκριση.

Η κλήρωση της προκριματικής φάσης θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ, με την Ελλάδα να γνωρίζει ήδη πως θα αποφύγει τις υπόλοιπες 11 ομάδες του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.