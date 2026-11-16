Ψάχνει αντίδραση και «τρίποντο» η Ελλάδα μετά τη δύσκολη βραδιά στο Άμστερνταμ. Η γαλανόλευκη φιλοξενεί σήμερα (21:45) τη Σερβία στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό. Η Εθνική καλείται να σηκώσει κεφάλι μετά τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία την Παρασκευή, με την οποία κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ, και να πετύχει τη νίκη, ευελπιστώντας παράλληλα σε μη νίκη της Γερμανίας κόντρα στους «οράνιε». Κι αυτό γιατί σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας την… χαντακώνει η κακή διαφορά τερμάτων.

Η Ελλάδα καλείται να δείξει το πρόσωπο που είχε στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής της στο Nations League, η οποία την οδήγησε σε μεγάλες εκτός έδρας νίκες, όπως τα «διπλά» απέναντι σε Γερμανία και Σερβία. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει αυτήν τη φορά στη διάθεσή του τον Ζαφείρη, που εξέτισε την τιμωρία του, όπως και τον Σάλιακα, ο οποίος επίσης επιστρέφει από τιμωρία. Εκτός μάχης ο Κουρμπέλης, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό. Δεν αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές ο Σέρβος τεχνικός. Δεν προλαβαίνει ο Ιωαννίδης, αλλά θα είναι διαθέσιμος ο Τζόλης, παρά τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία.

Η Σερβία είναι σίγουρα τελευταία στο γκρουπ και θα ψάξει τους πρώτους της βαθμούς, προκειμένου να διεκδικήσει την παραμονή της. Ανταγωνίζεται με την Τσεχία και την Τουρκία για το ποια θα είναι η... λιγότερο κακή από τις τελευταίες ομάδες της League A του Nations League. Αρκετά είναι τα προβλήματα για τον Βέλικο Παούνοβιτς. Εκτός είναι ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε απέναντι στη Γερμανία, καθώς και ο Βάνια Ντραγκόγεβιτς για τον ίδιο λόγο. Απόντες είναι επίσης οι Ντούσαν Βλάχοβιτς, Στραχίνια Πάβλοβιτς, Φίλιπ Κόστιτς, Αλέξα Τέρζιτς και Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.

Πιθανές συνθέσεις

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης - Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας (Γιαννούλης) - Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης- Παυλίδης, Τετέι (Μπακασέτας).

Σερβία (Βέλικο Παούνοβιτς): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς - Νεντέλκοβιτς, Μπάμπιτς, Εράκοβιτς, Μιλένκοβιτς - Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μακσίμοβιτς, Τάντιτς - Λούκιτς, Σάμαρτζιτς, Τσβέκτοβιτς.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Βοηθοί: Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ (Αγγλία)

4ος: Άντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)

VAR: Στιούαρτ Άτγουελ, AVAR: Πίτερ Μπανκς (Αγγλία)