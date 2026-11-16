Είναι γνωστό πως στην Ανόρθωση μετρούν αντίστροφα μέχρι την απάντηση των αρμοδίων, σχετικά με την άρση του εμπάργκο. Οι νομικοί της «Κυρίας» προχώρησαν τις διαδικασίες, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους και έτσι αναμένουν πως θα ανταποκριθούν τα αρμόδια όργανα της FIFA. Στην ομάδα της Αμμοχώστου είναι προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ώστε αφ' ενός να είναι έτοιμοι στη θετική κατάληξη αλλά και στην αρνητική. Έτσι κι αλλιώς, η προεργασία για τον προγραμματισμό είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Ο Μάιος δεν είναι μακριά και ταυτόχρονα με την προσπάθεια για ανάβαση στη βαθμολογία, το τεχνικό επιτελείο καλείται να προχωρήσει στον κατάλληλο σχεδιασμό που θα οδηγήσει την Ανόρθωση σε καλύτερες μέρες. Βλέπετε, από το μεγάλο ρόστερ που διαθέτει η «Κυρία», μόλις έξι (!) δεσμεύονται με συμβόλαιο. Ο λόγος για τους Καραμανώλη, Κίκο, Αρτυματά, Μ. Ιωάννου, Ε. Χαραλάμπους και Μίντεντορμπ. Τα συμβόλαια των υπολοίπων ολοκληρώνονται στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, έτσι γίνεται αντιληπτό πως η εικόνα του ρόστερ το ερχόμενο καλοκαίρι θα αλλάξει κατά... 180 μοίρες!