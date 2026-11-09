ΦΩΤΟ/Εθνική Ελλάδας: Χαμόγελα, στιλ και επιστροφές στην πρώτη συγκέντρωση πριν από Ολλανδία και Σερβία

Σε ρυθμούς Εθνικής Ελλάδας μπήκαν από σήμερα οι διεθνείς, ενόψει των αναμετρήσεων με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στις 16 του μήνα για το Nations League.

Η ΕΠΟ δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες από τη συγκέντρωση της «γαλανόλευκης», με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος έφτασε χαμογελαστός, ενώ οι Χαράλαμπος Κωστούλας και Ανδρέας Τετέι ξεχώρισαν με τις στιλιστικές τους επιλογές.

Ιδιαίτερη ήταν φυσικά και η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος βρίσκεται ξανά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έπειτα από την απουσία του στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια του Nations League. Ο αρχηγός της Εθνικής επέστρεψε σε αγωνιστικό ρυθμό με τον ΑΠΟΕΛ και πλέον τίθεται ξανά στη διάθεση του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Από τις εικόνες της πρώτης συγκέντρωσης ξεχώρισε επίσης ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος εμφανίστηκε με μπλούζα αφιερωμένη στον Ντιέγκο Μαραντόνα, ενώ ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε και το τετ α τετ των Φώτη Ιωαννίδη και Δημήτρη Γιαννούλη. Σε πολύ καλή διάθεση εμφανίστηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με αρκετά χαμόγελα κατά την άφιξη των διεθνών.

Στις επιστροφές βρίσκεται και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος κλήθηκε λόγω της απουσίας του τραυματία Γιάννη Μιχαηλίδη, όπως και ο Δημήτρης Γιαννούλης, που είχε χάσει τα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Διαθέσιμος είναι και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, έχοντας ξεπεράσει το πρόσφατο πρόβλημα που αντιμετώπισε με τη Γουέστ Χαμ, ενώ επιστρέφει και ο Λάζαρος Ρότα.

Νέο πρόσωπο είναι ο Ηλίας Κουτσουπιάς, με τον 25χρονο μέσο της Άντερλεχτ να λαμβάνει για πρώτη φορά κλήση στην Εθνική Ανδρών.

Αντίθετα, εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Γιάννης Κωνσταντέλιας και Δημήτρης Πέλκας, ενώ δεν κλήθηκε ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ με την Ισλανδία. Παράλληλα, οι Χρήστος Ζαφείρης και Μανώλης Σάλιακας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την Ολλανδία λόγω τιμωρίας.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Τερματοφύλακες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Μανώλης Σάλιακας, Γεώργιος Βαγιαννίδης, Λάζαρος Ρότα, Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Δημήτρης Γιαννούλης.

Μέσοι: Χρήστος Ζαφείρης, Νεκτάριος Τριαντής, Δημήτρης Κουρμπέλης, Αθανάσιος Ανδρούτσος, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γεώργιος Μασούρας, Αλέξανδρος Κυζιρίδης, Αναστάσιος Μπακασέτας, Ηλίας Κουτσουπιάς.

Επιθετικοί: Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Αναστάσιος Δουβίκας, Ανδρέας Τετέι, Χαράλαμπος Κωστούλας.