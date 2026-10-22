Νέες μάχες για πλασάρισμα!

Το αήττητο του Ολυμπιακού Πειραιώς στη League Phase του Europa League δοκιμάζεται απόψε (22:00), στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στη Σπάρτα Πράγας. Οι ερυθρόλευκοι, μετά την εντός έδρας ήττα επί της Γιαγκελόνια (2-1) και το διπλό κόντρα στη Μαρσέιγ (0-1), θέλουν να τριτώσει το καλό ώστε να ενισχύσουν την προσπάθειά τους για απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Εντός έδρας, στις 19:45, αγωνίζεται και ο ΟΦΗ υποδεχόμενος τη Λεβερκούζεν. Η ομάδα της Κρήτης, που μετά το εντός 2-0 επί της Χοφενχάιμ άγγιξε το βαθμολογικό κέρδος στη Γαλλία επί της Ρεν, όμως δέχθηκε την ανατροπή στο φινάλε (2-1), θα επιδιώξει να κάνει τη ζημιά κόντρα σε μία από τις ομάδες που μετρούν το 2/2 στην αρχή της χρονιάς.

Nωρίτερα, στις 17:30, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Conference League και θα επιδιώξει να πετύχει το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο μετά την εντός έδρας νίκη με 2-1 κόντρα στην Μπόρατς. Θυμίζουμε ότι η άλλη εκπρόσωπος της Ελλάδας, η ΑΕΚ Αθηνών, την περασμένη Τρίτη, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ηττήθηκε στην Αγγλία με 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι.