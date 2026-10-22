Νέα ανακάλυψη από την Αστυνομία - 102.000 ευρώ σε σπίτι και άλλου διαιτητή!

Το σοκ με τα όσα γίνονται γνωστά από το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ που ξέσπασε χθες το μεσημέρι γίνεται μεγαλύτερο κάθε ώρα που περνά.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών συνεχίζονται και όπως αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το protothema.gr, έγινε άλλη μια ανακάλυψη ανάλογη με αυτή των 802.000 ευρώ που είχε βρεθεί σε εξοχικό σπίτι διαιτητή που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό, οι Αρχές βρήκαν σε σπίτι άλλου διαιτητή που και αυτός εμπλέκεται στην υπόθεση το ποσό των 102.000 ευρώ.

Πρόκειται για άλλο ένα εύρημα το οποίο έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα έχουν προκύψει από χθες.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί από την ΕΛΑΣ διανυκτέρευσαν στη ΓΑΔΑ και σήμερα αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή, στον οποίο θα κληθούν να απολογηθούν και όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις θα πάρουν προθεσμία για να το κάνουν τις επόμενες ημέρες.